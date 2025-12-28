快訊

影／謝衣鳯宣布參選了 是被賴清德發言激到？

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
賴清德總統（左二)今天為即將代表民進黨參選彰化縣長的立委陳素月（左一 )向選民尋求支持時，在一旁的彰化縣長王惠美（右二)和國民黨立委謝衣鳯（右一)先是錯愕接著微笑，一個面無表情直視前方。記者林宛諭／攝影

彰化縣立委謝衣鳯表態參選了！謝衣鳯今天下午透過影片宣布將參選彰化縣長，她說，經過長時間思考後，她願意挑戰成為國民黨彰化縣長參選人，希望一起改造彰化，讓彰化持續進化。

謝衣鳯原本對於參選縣長話題非常低調，今天傍晚透過影片表態，她說，經過長時間思考及聽到眾多支持者聲音，她願意挑戰，成為2026國民黨彰化縣長參選人，並且整合國民黨內競爭者的聲音，回應基層民眾的期待，共同改造彰化，讓彰化持續進化。

賴清德總統今天下午提前到彰化縣溪湖鎮參加24年一次的建醮活動，到溪湖福安宮、永安宮參香時，除了民進黨參加彰化縣長黨內初選的4人陳素月、立委黃秀芳、前彰化市長邱建富、彰化市長林世賢等人到場，國民黨籍的彰化縣長王惠美、立委謝衣鳯也與會。

賴清德在永安宮致詞時說，王惠美縣長8年來辛苦了，明年也將完成階段性任務，而民進黨已提早完成縣長提名初選，由陳素月出線後，另3人都很有風度表達支持。

賴清德說，他今天來拜媽祖婆，除了要為台灣祈福，希望台灣這塊土地永遠平安外，也希望媽祖婆保庇讓大家可以支持陳素月能接棒王惠美縣長的工作。讓站在一旁的王惠美一臉錯愕；宣布參選縣長的謝衣鳯，則是面無表情。

不過，賴清德到下一站福安宮參香致詞時，則又客套補充說「也祝福謝衣鳯可以順利在國民黨初選出線」，此時謝衣鳯則展開笑顏回應賴清德，現場民眾報以掌聲。賴清德接著仍繼續為陳素月尋求民眾支持，說希望「大家能來一場君子之爭。」

影／賴清德首度公開支持陳素月參選縣長 王惠美、謝衣鳯一臉錯愕

影／表態參選彰化縣長 謝衣鳯盼整合黨內聲音及基層期待

彰化謝家終於表態 立委謝衣鳯：願意挑戰2026縣長

1227地震總統賴清德第一時間反應曝光 想起921那晚正準備質詢蕭萬長

