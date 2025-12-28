影／達成共識？吳宗憲選縣長、陳琬惠選立委…兩人駁斥：沒這種事

快訊

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
外傳陳琬惠與吳宗憲立委達成共識，一人選縣長、一人選立委？陳琬惠說，完全沒聽過這事情，沒有這樣的討論，未來藍白會推出一位最強的候選人參加縣長選舉；吳宗憲也駁斥，不可能有這樣的承諾，違反選罷法。記者戴永華／攝影
外傳陳琬惠與吳宗憲立委達成共識，一人選縣長、一人選立委？陳琬惠說，完全沒聽過這事情，沒有這樣的討論，未來藍白會推出一位最強的候選人參加縣長選舉；吳宗憲也駁斥，不可能有這樣的承諾，違反選罷法。記者戴永華／攝影

2026宜蘭縣長選舉，民眾黨已徵召前立委陳琬惠參選，國民黨則是立委吳宗憲、議長張勝德爭取提名，盼促成「藍白合」。陳琬惠今天被問到，外傳她與吳宗憲達成共識，一人選縣長、一人選立委，她說，完全沒聽過這事情，沒有這樣的討論，未來藍白會推出一位最強候選人參加縣長選舉；吳宗憲也駁斥，不可能有這樣的承諾，違反選罷法。

民眾黨下午於宜蘭市中山公園入口牌樓處舉行「全國小草集結挺琬惠．用行動改變宜蘭」活動，吸引200名小草到場，黨主席黃國昌、前主席柯文哲胞妹柯美蘭，及民眾黨中評會主委李偉華等人出席，力挺陳琬惠，高喊「宜蘭的選舉，陳琬惠」等口號。

陳琬惠被問到，曾為阿北幕僚的名嘴張益贍稱，地方盛傳她與吳宗憲已達成共識，一人選縣長、一人選立委？

「我完全沒聽過這事情耶。」陳琬惠表示，現階段不管是吳宗憲或張勝德，在藍白在野部分，黃國昌跟鄭麗文兩位藍白黨主席也有一定的共識，在縣長參選部分，現階段就是大家各自努力，未來藍白會推出一組最強的候選人，參加宜蘭縣長選舉。

陳琬惠說，剛剛媒體所提問的，完全沒有這樣子的一個討論，因為對她來說，從12月3日提名開始，她就是不顧一切往前衝。至於中央的合作方式，就交給兩位黨主席傷腦筋，她主要的任務，就是希望可以得到宜蘭所有縣民的認同跟支持，希望可以在2026在勝出成為縣長，為宜蘭縣民服務。

吳宗憲與陳琬惠私交不錯，他也駁斥，不可能有這樣的承諾，他自己學法律的，這種說法違反選罷法，會被判刑的。

