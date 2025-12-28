聽新聞
影／賴清德首度公開支持陳素月參選縣長 王惠美、謝衣鳯一臉錯愕
彰化縣溪湖鎮24年一次的建醮大典將於29日到明年元月4日舉行，賴清德總統今天提前到溪湖福安宮、永安宮參香，他說，希望媽祖婆保庇，讓大家可以支持陳素月，接棒王惠美縣長的工作。站在一旁的王惠美和國民黨立委謝衣鳯一陣錯愕。
賴清德總統今天下午先到溪湖永安宮參香，民進黨參加彰化縣長黨內初選的4人陳素月、立委黃秀芳、前彰化市長邱建富、彰化市長林世賢及國民黨籍的彰化縣長王惠美、立委謝衣鳯及溪湖鎮長何炳樺、永安宮主委陳嘉修等地方人士與會。
賴清德致詞時先說，王惠美縣長8年來辛苦了，明年也將完成階段性任務，而民進黨已提早完成縣長提名初選，由陳素月出線後，另3人都很有風度表達支持。
由於先前邱建富對民調結果有質疑，賴清德今天也特別強調「邱建富也說，團結不是口號，一定站第一線全力支持陳素月」。
賴清德說，他今天來拜媽祖婆，除了要為台灣祈福，希望台灣這塊土地永遠平安外，也希望媽祖婆保庇讓大家可以支持陳素月能接棒王惠美縣長的工作。讓站在一旁的王惠美很尷尬的笑，也是縣長熱門人選的謝衣鳯則是面無表情尷尬以對。
