聽新聞
0:00 / 0:00
影／表態參選彰化縣長 謝衣鳯盼整合黨內聲音及基層期待
2026選戰逼近，全國最大縣的彰化縣成為關注焦點，尤其是國民黨面臨交棒關卡，外界本看好國民黨立委謝衣鳯參選，但期間不斷有各種傳聞說她參選機率低。她稍早正式表態，經長考及聽到眾多支持者聲音，決定挑戰2026代表國民黨參選彰化縣長，她將整合黨內聲音及基層期待，共同改造彰化。
⭐2025總回顧
國民黨籍彰化縣長王惠美任期屆滿，讓縣長人選有許多想像空間，民進黨內已有四人角逐提名，國民黨先前一直傳出人選未定，甚至傳出熱門人選之一的謝衣鳯參選可能性有限。不過地方人士分析，謝衣鳯再續任縣黨部主委，近期積極在北彰化跑行程，參選機率明顯上升。
謝衣鳯稍早透過影片表態，經過長時間思考，以及眾多支持者聲音，她願意挑戰成為2026國民黨彰化縣長參選人，並且整合國民黨內競爭者的聲音，以及所以基層民眾的期待，共同改造彰化，讓彰化持續進化。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言