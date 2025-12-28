影／表態參選彰化縣長 謝衣鳯盼整合黨內聲音及基層期待

2026選戰逼近，全國最大縣的彰化縣成為關注焦點，尤其是國民黨面臨交棒關卡，外界本看好國民黨立委謝衣鳯參選，但期間不斷有各種傳聞說她參選機率低。她稍早正式表態，經長考及聽到眾多支持者聲音，決定挑戰2026代表國民黨參選彰化縣長，她將整合黨內聲音及基層期待，共同改造彰化。

國民黨籍彰化縣長王惠美任期屆滿，讓縣長人選有許多想像空間，民進黨內已有四人角逐提名，國民黨先前一直傳出人選未定，甚至傳出熱門人選之一的謝衣鳯參選可能性有限。不過地方人士分析，謝衣鳯再續任縣黨部主委，近期積極在北彰化跑行程，參選機率明顯上升。