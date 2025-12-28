彰化謝家終於表態 立委謝衣鳯：願意挑戰2026縣長

快訊

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
國民黨立委謝衣鳯今天表態有意參選縣長。圖／國民黨彰化縣黨部提供
國民黨立委謝衣鳯今天表態有意參選縣長。圖／國民黨彰化縣黨部提供

明年彰化縣長民進黨提名人選逐漸明朗，國民黨立委謝衣鳯今天終於表態有意參選縣長，她表示，經過長時間思考，及眾多基層支持者的聲音，願意挑戰成為2026年國民黨彰化縣長候選人，並整合黨內競爭者的聲音，以及所有基層民眾期待，共同改造彰化讓彰化持續進化。

國民黨目前則已有兩名前副縣長洪榮章與柯呈枋表態爭取提名；也傳出謝衣鳯胞弟、現任議長謝典霖也有意角逐，謝衣鳯今天表示，經過長時間思考決定表態，讓黨中央能夠針對後續布局能有所規畫。

