藍綠爭高雄市長 柯志恩、賴瑞隆同台爭取彰化同鄉會支持
2026高雄市長選舉提早起跑，國民黨提名的立委柯志恩，以及民進黨市長初選候選人賴瑞隆今早都參加彰化同鄉會活動，同台搶旅高鄉親選票。兩人一前一後入場，柯志恩在準備離開之際賴瑞隆才抵達會場，現場零互動。
2025總回顧
世界彰化同鄉總會第12屆第一次會員代表大會在高雄福華飯店舉辦，總會長黃明東向全體會員報告會務之後，立委柯志恩、賴瑞隆陸續到場，先後上台致意。
柯志恩指出，很多彰化人離鄉背井在外面奮鬥，無論如何都不會忘記自己的家鄉，她深刻感受彰化人的凝聚力很強；未來若有機會當高雄市長，一定會好好建設高雄，希望大家給她機會為高雄服務。
賴瑞隆則以彰化子弟自居，受到現場鄉親鼓掌歡迎。賴表示，他在6歲之前住在彰化，小時候曾跟著阿公、阿嬤在葡萄園工作，後來受舅舅影響才來高雄打拚；阿公生了十個小孩，父親為栽培最小弟弟北上工作，所以充分感受彰化人外出打拚的心情，感謝鄉親一路栽培。
此外，高雄市綜合太極拳協會今日也舉辦第20屆第2次會員大會，現場近500名會員熱情參與，榮譽理事長、高市議員李雅靜邀請柯志恩出席活動。柯說，希望未來找時間學習太極拳，親身體會太極拳帶來的健康與沉澱。
