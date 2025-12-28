政見會後連夜搭高鐵返台南遇地震 陳亭妃和林俊憲一早現身牛墟拉票
民進黨台南市長初選進入關鍵時刻，昨晚才完成政見發表會，兩位參選人立委陳亭妃、林俊憲今天一早不約而同現身善化牛墟掃街，拚勁意味濃厚。
⭐2025總回顧
陳亭妃提到昨晚完成政見發表會後，隨即搭乘最後一班高鐵返回台南，途中因地震高鐵一度停駛，直到凌晨一點多才返抵住處；但早上五點多就開始跑行程，並前往善化牛墟掃街拜票，逐攤向鄉親打招呼、握手、聊天，以實際行動展現「準備好承擔責任」的決心。
陳亭妃表示，政治不是只用說的，而是要用心。她也呼籲市民，用眼睛看、用心體會，誰是真正為台南準備好的人，而不是只會用莫須有、張冠李戴、抹黑的人
陳亭妃端出「科技三軸、農漁升級、觀光五軸、福利六都、交通七彩行」的整體架構，從產業、交通到社福全面鋪陳，強調台南不能再片段推動政策，而要整合溪北、溪南與沿海發展，真正縮短城鄉差距。她也點出，面對極端氣候與社會風險，政府必須事前準備，而非事後補救，「不能把市政交給運氣」。
林俊憲一早也現身善化牛墟市場，與立委郭國文、副議長林志展一同向民眾拜票。他表示，一路上感受到鄉親滿滿的熱情，不少朋友特別替他加油，稱讚他昨天政見會的表現，讓他非常感動，也更有信心繼續向前。
林俊憲說，「牛墟」原本是早期農業社會牛隻交易的地方，善化牛墟早在1870年就已經出現。雖然現在牛隻交易已成歷史，轉型為農民市集，但善化依然是台南溫體牛肉湯的重要來源地，這份農業文化與生活記憶，一直延續到今天。未來他會為牛墟市場，爭取更多停車空間、爭取大眾運輸，讓牛墟成為南科區的重要市集。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言