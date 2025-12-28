政見會後連夜搭高鐵返台南遇地震 陳亭妃和林俊憲一早現身牛墟拉票

民進黨台南市長初選進入關鍵時刻，昨晚才完成政見發表會，兩位參選人立委陳亭妃、林俊憲今天一早不約而同現身善化牛墟掃街，拚勁意味濃厚。

陳亭妃提到昨晚完成政見發表會後，隨即搭乘最後一班高鐵返回台南，途中因地震高鐵一度停駛，直到凌晨一點多才返抵住處；但早上五點多就開始跑行程，並前往善化牛墟掃街拜票，逐攤向鄉親打招呼、握手、聊天，以實際行動展現「準備好承擔責任」的決心。

陳亭妃表示，政治不是只用說的，而是要用心。她也呼籲市民，用眼睛看、用心體會，誰是真正為台南準備好的人，而不是只會用莫須有、張冠李戴、抹黑的人

陳亭妃端出「科技三軸、農漁升級、觀光五軸、福利六都、交通七彩行」的整體架構，從產業、交通到社福全面鋪陳，強調台南不能再片段推動政策，而要整合溪北、溪南與沿海發展，真正縮短城鄉差距。她也點出，面對極端氣候與社會風險，政府必須事前準備，而非事後補救，「不能把市政交給運氣」。

林俊憲一早也現身善化牛墟市場，與立委郭國文、副議長林志展一同向民眾拜票。他表示，一路上感受到鄉親滿滿的熱情，不少朋友特別替他加油，稱讚他昨天政見會的表現，讓他非常感動，也更有信心繼續向前。