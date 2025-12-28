藍白縣市長人選有摩擦 恐肇合作危機

【台灣醒報記者呂翔禾特稿】藍白近來在新北、新竹、宜蘭與嘉義都將分別推出縣市長候選人參選2026，雖然雙方黨主席都說「透過公平公開機制產生一組人選」，但以新竹市來說，當傳出會禮讓現任新竹市長高虹安，讓有意參選的藍營何志勇心生不滿。其實，若特定縣市藍白都有人有意參選，若不能透過公平、公開，且讓人服氣的機制產生人選，恐藍白2024不合的殷鑑不遠。

民眾黨提名與藍重疊

近來國民黨與民眾黨都陸續提名縣市長參選人備戰2026年地方選舉。其中新北市、新竹市、宜蘭縣與嘉義市雖然國民黨尚未提出人選，但民眾黨卻已確定由現任黨主席黃國昌、新竹市長高虹安（現任優先）、前立委陳琬惠與立委張啓楷參選，並希望能在明年過農曆年前與國民黨完成整合，拓展政黨版圖的態勢明顯。

同時，國民黨新北市可能會徵召台北市副市長李四川參選，新竹有前革實院副院長何志勇表態參選，宜蘭則有立委吳宗憲、議長張勝德還在協調中；嘉義市國民黨雖然尚未確定人選，但黨主席鄭麗文已表示會推人選與張啓楷整合。若藍白在這些縣市各推人選，以現有的選民結構分布下，必會讓民進黨漁翁得利。

初選才能讓各方服氣

如今已傳出國民黨在新竹市長將會禮讓高虹安，這讓有意參選的何志勇相當不滿，他指出若民眾黨可承諾2028年禮讓國民黨總統，他就會退選，否則在新竹就應該有公平公開的初選機制，讓雙方支持者，甚至中間選民都能心服口服，才能爭取在野黨團結，最大化勝選的機會。

藍營高層原本盼定調禮讓高虹安，釋出藍白互動的正面訊號，但因此事完全未經過初選民調，黨中央就如此拋出訊息，恐讓基層憂心「一禮讓就一路被吃豆腐」，而白營由於是現任執政縣市，也不會輕易退讓。這些情況不會只發生在新竹，若其他地方雙方未經過黨內溝通，就輕易表態禮讓或不選，也會讓彼此的支持者感到心寒。

不合作 什麼都拿不到

回想2024年總統選舉，國民黨與民眾黨為了雙方的民調差距鬧得不可開交，到最後便輸給民進黨的候選人、現任總統賴清德。在敗選之後，國民黨被民進黨發動大罷免，黨工也因為連署出包遭檢調多次約談；民眾黨前主席柯文哲更是身陷京華城案風波，讓民眾黨好不容易累積的支持度重挫，至今仍難重回當時高峰。

這就是很現實的、白當初不在選舉上合作，造成的血淋淋後果。雙方雖然在國會與政策有多次合作經驗，但選舉畢竟事關重大，雙方若打算推舉人選，就應該說清楚競爭規則，且透過規則確定人選後，另一方不得不服氣，出線者也應適度採納退選方的政見，否則若再重演2024年的鷸蚌相爭情節，就只有讓民進黨躺著選了。

