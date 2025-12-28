快訊

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
温世政是南投草屯人，白手起家創立世樺牙醫集團，目前擔任新北市牙醫師公會理事長。圖／翻攝自世樺牙醫診所網頁

南投縣長之爭，國民黨籍許淑華連任聲勢強，反觀民進黨在地選將卻步，人選卡關，傳出將協調衛福部次長林靜儀出戰，但林認為她對中二選區有責任而婉拒。如今綠營又有新人選，據了解，可能由新北市牙醫公會理事長温世政返鄉參選。

⭐2025總回顧

南投縣因政治版圖藍大於綠，近廿年來，縣長、立委選舉多被國民黨拿下，也因此被視為是藍營鐵票倉、綠營的一級艱困選區，導致民進黨推派人選不易，明年地方大選，更因許淑華施政滿意度高，連任聲勢強，綠營在地選將卻步閃躲提名。

而綠營布局原以現任不分區立委羅美玲、前立委蔡培慧等呼聲最高，但因縣長之爭選情嚴峻，參選意願均不高，而後因此傳出其黨中央有意協調，出身南投鹿谷且具戰力的衛生福利部次長林靜儀參選，不過最後仍遭到林靜儀婉拒。

據了解，林靜儀考量自身長期經營台中第二選區，獲許多選民支持，她對中二選區更有責任，因此婉拒返鄉回南投參選。也因林的婉拒，綠營重覓人選，因此鎖定同樣是南投出身、具醫師身分且形象清新的新北市牙醫公會理事長温世政。

而52歲的温世政是南投草屯人，草屯國中第一名畢業，錄取台中一中數理資優班，大學及研究所鑽研牙科專業，921地震後北漂謀職，28歲創立世樺牙醫集團，曾是牙醫師國考狀元、獲國際植牙學會全球最高院士，並有10多項植牙專利。

黨內人士表示，温世政是草屯囝仔，學經歷亮眼，對建設家鄉也有一套藍圖，而其形象清新，有別於傳統政治人物，是能讓鄉親耳目一新的人選，有機會打破舊有地方派系窠臼；但是否由他出戰南投仍待選對會正式決議，元月可能就有結果。

温世政是南投草屯人，白手起家創立世樺牙醫集團，目前擔任新北市牙醫師公會理事長。圖／翻攝自新北市牙醫師公會網頁

綠營 南投縣 林靜儀 許淑華 民進黨

相關新聞

南投縣長之爭…林靜儀婉拒 傳由「牙醫國考狀元」對戰許淑華

南投縣長之爭，國民黨籍許淑華連任聲勢強，反觀民進黨在地選將卻步，人選卡關，傳出將協調衛福部次長林靜儀出戰，但林認為她對中...

國民黨：藍白合作不是密室政治 目標下架民進黨

迎戰2026，國民黨今在臉書重申藍白合作兩原則，包括無論藍白，現任優先，延續市政成績；以及黨內協調、君子之爭，透過公平、...

嘉義馬拉松今晨開跑藍白民代參與 張啓楷拋農曆年前藍白合

嘉義馬拉松—國際管樂公益路跑活動今晨登場，逾3000名跑者熱情參與。剛獲民眾黨徵召參選嘉義市長的立委張啓楷，與國民黨籍市...

竹市禮讓高虹安？ 藍營爆雜音

國民黨定調禮讓現任新竹市長高虹安爭取連任，但黨內爆發雜音。已宣布參選新竹市長的國民黨前發言人何志勇提議，要民眾黨承諾二○...

民眾黨「為新北應援」 柯文哲合體黃國昌引小草歡呼

民眾黨昨在新北市舉辦「為新北應援」活動，替即將投入新北市長選戰的民眾黨主席黃國昌造勢，前主席柯文哲則驚喜現身，「兩太陽」...

觀察站／藍白合若破局 恐重蹈2024覆轍

國民黨定調禮讓新竹市長高虹安爭取連任，黨內反彈聲浪浮現，國民黨前發言人何志勇、前藍委陳學聖不滿初選被沒收，更紛紛點名白營...

