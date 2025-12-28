快訊

國民黨：藍白合作不是密室政治 目標下架民進黨

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國民黨今在臉書重申藍白合作兩原則。圖／取自國民黨臉書

迎戰2026，國民黨今在臉書重申藍白合作兩原則，包括無論藍白，現任優先，延續市政成績；以及黨內協調、君子之爭，透過公平、公開、公信機制，產生唯一人選。

國民黨主席鄭麗文日前表示，藍白合作不是口號，正按照既定時程推進中，國民黨不是為了合作而合作，而是為了守護民主與法治，在共同政治認知下，團結一切力量。

鄭麗文說，包括新竹市在內，藍白之間對地方選舉已有清楚默契，凡現任縣市長，只要施政表現良好、成績具體、獲得民意支持，即以現任優先，這項原則也適用於基隆、台北、桃園、苗栗、南投、連江等地，並將依此持續推進。

至於台南、高雄、屏東艱困選區，國民黨已依照既定提名原則辦理，優先考量長期耕耘與選舉實績。即使有多位人選表達參選意願，最終仍回到黨內協調與內參民調機制，產生最適合出戰人選，並回歸一致團結，全力取得勝選。

國民黨表示，全國各地，藍白已展現高度政治共識，不論最終人選為何，目標只有一個「結束民進黨長期執政」，讓台灣走出內耗。藍白合作不是密室政治，而是建立在互信、規則與節奏之上的民主機制。

國民黨表示，他們不會被謠言帶風向、不會被綠營操作而亂了步伐，堅持團結、步調一致，會一步一步，為了台灣的未來，走在正確而穩健的道路上。

