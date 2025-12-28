快訊

嘉義馬拉松今晨開跑藍白民代參與 張啓楷拋農曆年前藍白合

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
民眾黨不分區立委張啓楷（右）、市議員陳家平（左）在鏡頭前並肩握拳高喊加油，展現藍白陣營在嘉義市合作的友好氛圍，為2026年選戰提前暖身。記者李宗祐／攝影
嘉義馬拉松—國際管樂公益路跑活動今晨登場，逾3000名跑者熱情參與。剛獲民眾黨徵召參選嘉義市長的立委張啓楷，與國民黨籍市議員陳家平也出席活動。針對2026年市長選戰，張啓楷表示，藍白合是必經之路，這不僅關乎明年選舉，更影響2028年能否贏得政權。在農曆年前完成整合，對彼此都有利，也讓選民安心。

⭐2025總回顧

張啓楷說，這兩天媒體都在討論國民黨在新竹、宜蘭、嘉義市釋出善意；在嘉義市只要藍白合作並整合出一組最強人選，勝選機會非常大。

張啓楷表示，他已明確向國民黨表達，建議由國民黨內部先進行協調。他提到目前國民黨內有陳家平、鄭光宏2名議員及醫師翁壽良，若國民黨能先透過內參整合出1名人選，再與他進行協調或民調，就能選出最強選手。張啓楷指出，現在是與時間賽跑，理想的整合時間是在2026年1月15日前，最晚則不要超過2月14日，也就是在農曆年前完成，這對彼此都有利，也能讓選民儘早安心。

陳家平表示，國民黨中央委員選舉剛結束，面對中央未來針對嘉義市進行藍白合的工作，地方都樂觀其成。唯有合作才能讓嘉義的幸福永續，並傳承市長黃敏惠的政績，讓城市更好。他指出，目前國民黨會依照步驟進行，也希望中央能重視地方聲音，盡快決定候選人名單，無論是與民眾黨結合或推派最強人選，大家都目標一致。

活動現場張啓楷與陳家平互動熱絡，張啓楷稱呼陳家平為「好兄弟」，並表示這半年來兩人與鄭光宏、翁壽良等人常碰面，大家目標都是為了讓嘉義更好，現今兄弟登山各自努力，國民黨協調出1個人選，藍白再來坐下來協調由誰出馬。

張啓楷說，嘉義市長選戰不會出現「三腳督」戰況，藍白一定會合作，且是最強的那個人贏得勝選。

兩人最後在鏡頭前並肩握拳高喊加油，展現藍白陣營在嘉義市合作的友好氛圍，為2026年選戰提前暖身。

