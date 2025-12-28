快訊

民眾黨「為新北應援」 柯文哲合體黃國昌引小草歡呼

聯合報／ 記者江婉儀／新北報導
民眾黨主席黃國昌（右）與前主席柯文哲（左）一同出席「為新北應援× DO THE BEST」活動，兩人合體為選舉拉抬聲勢。記者葉信菉／攝影
民眾黨主席黃國昌（右）與前主席柯文哲（左）一同出席「為新北應援× DO THE BEST」活動，兩人合體為選舉拉抬聲勢。記者葉信菉／攝影

民眾黨昨在新北市舉辦「為新北應援」活動，替即將投入新北市長選戰的民眾黨主席黃國昌造勢，前主席柯文哲則驚喜現身，「兩太陽」合體引發小草歡呼。黃國昌高喊，過去新北市民給了國民黨十六年的時間，這一次希望市民給他四年的時間，讓他證明什麼叫全力以赴。

黃國昌昨日出席「為新北應援」活動，有上千名小草到場支持。活動接近尾聲，柯文哲驚喜現身與黃國昌同台，二人開心擊拳展現好交情，台下隨即熱烈歡呼，這也是柯文哲交保後首次現身造勢活動場合。

柯文哲致詞時先讓台下觀眾看他被羈押四個月後短暫交保幾天、緊急召開民眾黨臨時中央委員會的照片，會議中他請辭民眾黨主席，並推薦黃國昌接任主席。

柯文哲說，他交保後檢察官一直抗告，他就去找黃國昌，顯然現在誤會的不是民進黨，有誤會的是自己，忘記自己說的話，請不要低估民進黨無恥的程度。他當時告訴黃國昌，不可以因為他一個人的官司而停擺，這時候必須扛起來，為何當時會選擇黃國昌，因為黃肯承擔。

柯文哲說，承擔不是喊口號，不是開記者會說我來負責，承擔是做了沒有太多的好處還被大家罵，不知道有多少危險還是勇敢去做；跟黃國昌相處兩年多，黃真的非常正直，黃不會為了短期利益，犧牲長期利益，不會為了少數人利益，犧牲多數人利益。

黃國昌說，過去新北市民給國民黨十六年時間，這一次，他要拜託新北市民，給他四年時間，他一定跟大家證明什麼叫全力以赴、什麼叫Do the Best，讓新北the Best。

黃國昌說，這不僅是一句口號，這是他的許諾。給他四年的時間檢驗、親自向市民展示，民眾黨的團隊一定可以跟柯文哲當初所帶領的團隊一樣。當初柯文哲可以讓台北市民感到光榮，明天黃國昌可以讓新北市民感到驕傲。

