竹市禮讓高虹安？ 藍營爆雜音

聯合報／ 記者黃羿馨屈彥辰劉懿萱／連線報導
國民黨前發言人何志勇日前宣布參選新竹市長，但國民黨宣布禮讓現任新竹市長高虹安（圖 ）。本報資料照片
國民黨前發言人何志勇日前宣布參選新竹市長，但國民黨宣布禮讓現任新竹市長高虹安（圖 ）。本報資料照片

國民黨定調禮讓現任新竹市長高虹安爭取連任，但黨內爆發雜音。已宣布參選新竹市長的國民黨前發言人何志勇提議，要民眾黨承諾二○二八禮讓國民黨推派總統人選就退選；前國民黨立委陳學聖則開轟不滿國民黨省略內參民調。國民黨主席鄭麗文昨回應，以現任優先為原則，一定會透過公平公開機制產生人選。

⭐2025總回顧

國民黨副主席兼秘書長李乾龍日前證實，新竹市長選舉提名會禮讓高虹安，國民黨不推派候選人，堪稱藍白合首波縣市首長人選。不過相較國民黨善意，民眾黨主席黃國昌參選新北市長仍動作不斷，昨於新北舉辦「為新北應援」大型活動，還提出新北願景，對部分藍委發出邀請函。

對於國民黨定調禮讓高虹安，已宣布參選新竹市長的何志勇，昨仍舉辦既定的「城市沙龍」活動。何志勇開出條件強調，藍白合作要在公平公開機制上，雙方支持者與中間選民才能心服口服，若民眾黨現在能承諾二○二八年禮讓國民黨推派總統人選，「我立刻退選」。

高虹安昨對此表示，對於競選相關議題，尊重各方選擇，也感謝國民黨的關心與肯定；現階段最重要的是把市政工作做好，並與議長、議員合作，以具體成績回應支持者。

對於藍營禮讓高虹安，陳學聖昨公開質疑，國民黨中央宣布新竹市長不辦初選，直接禮讓高虹安，雖知道國民黨正力爭初選提名的何志勇，應很難擊敗高虹安，但黨高層連內參民調都省掉，以後可能會問題叢生。

陳學聖更質疑，若國民黨可禮讓高虹安，那黃國昌是否應棄選新北市長，反正所有民調都顯現台北市副市長李四川大幅領先，何必再勞民傷財辦國民黨初選？更不用辦二階段藍白選舉，只要兩黨高層說了就算數。黃國昌可以接受嗎？小草又吞得下去嗎？

對於自家人開轟，鄭麗文昨表示，一切按照公布的原則、時程推進，藍白各推最強而有力、有意願服務的人選，透過公平公開機制產生一組人選。新北市從頭到尾都是這樣，事實上第一次藍白會時，黃國昌也公開表示，人選如果不是自己，一定全力輔選，大家有一致認知，要政黨輪替、二○二八年下架民進黨。

民眾黨發言人張彤則說，面對二○二六年選舉，民眾黨、國民黨主席及雙邊團隊，如同黃國昌所說「秉持最大的誠意與善意」推進合作，並早已凝聚共識，政黨合作絕非利益交換，而是推出最強團隊，回應人民期待。

國民黨前發言人何志勇（圖）日前宣布參選新竹市長，但國民黨宣布禮讓現任新竹市長高虹安。記者黃羿馨／攝影
國民黨前發言人何志勇（圖）日前宣布參選新竹市長，但國民黨宣布禮讓現任新竹市長高虹安。記者黃羿馨／攝影

國民黨 高虹安 藍白合 民眾黨 黃國昌 何志勇

