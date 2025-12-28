聽新聞
0:00 / 0:00
觀察站／台中「姐弟之爭」 藍應避免內耗
國民黨台中市長「姐弟之爭」持續升溫，藍營在立法院副院長江啟臣與立委楊瓊瓔的二選一，表面上是資深民代良性競爭，實際圍繞著市長盧秀燕光環、地方派系與黨內世代接班的深層角力。盧刻意維持中立，已成為這場茶壺風暴中最受關注、也最難解讀的政治變數。
⭐2025總回顧
盧秀燕就職7周年記者會的背板出現「新局啟程」字眼，「啟程」音近「啟臣」，已掀起政治波瀾，市府澄清是巧合與設計疏失，外界仍解讀為政治暗示。此事凸顯盧秀燕在交棒前夕，藍營內部的高度敏感，盧的一舉一動被放大解讀，甚至「不表態」也是政治訊號。
盧秀燕在這場提名戰中扮演重要角色，江、楊從活動行程到選舉看板，無不緊緊靠向盧。楊瓊瓔主打曾擔任盧的副市長，及深耕地方的組織優勢；江啟臣把重心放在跨區域形象與空戰議題，避免過早捲入派系消耗戰。
「姐弟之爭」的核心問題是誰能承接盧秀燕的政治資產？楊瓊瓔的優勢是行政經驗與地方網絡，主打穩健與安心；江啟臣身披新世代形象與中央歷練，訴求邁向新局。2人分別對應藍營內部不同的路徑，前者堅守黨內傳統動員模式，後者則要回應並拓展都會區和年輕選民。
國民黨中央態度不明，盧秀燕作為「隱形仲裁者」卻堅持中立，藍營人士擔心，拖愈久，江、楊之爭愈可能翻臉；提名之戰不只要定參選人於一尊，還關乎誰更能避免內耗。
如今藍營內部形同壓力鍋，何時洩壓、如何定調，將直接影響2026中台灣政治走向，基層民代都盼盡快有結果，「不要再拖了」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言