觀察站／台中「姐弟之爭」 藍應避免內耗

國民黨台中市長「姐弟之爭」持續升溫，藍營在立法院副院長江啟臣與立委楊瓊瓔的二選一，表面上是資深民代良性競爭，實際圍繞著市長盧秀燕光環、地方派系與黨內世代接班的深層角力。盧刻意維持中立，已成為這場茶壺風暴中最受關注、也最難解讀的政治變數。

盧秀燕就職7周年記者會的背板出現「新局啟程」字眼，「啟程」音近「啟臣」，已掀起政治波瀾，市府澄清是巧合與設計疏失，外界仍解讀為政治暗示。此事凸顯盧秀燕在交棒前夕，藍營內部的高度敏感，盧的一舉一動被放大解讀，甚至「不表態」也是政治訊號。

盧秀燕在這場提名戰中扮演重要角色，江、楊從活動行程到選舉看板，無不緊緊靠向盧。楊瓊瓔主打曾擔任盧的副市長，及深耕地方的組織優勢；江啟臣把重心放在跨區域形象與空戰議題，避免過早捲入派系消耗戰。

「姐弟之爭」的核心問題是誰能承接盧秀燕的政治資產？楊瓊瓔的優勢是行政經驗與地方網絡，主打穩健與安心；江啟臣身披新世代形象與中央歷練，訴求邁向新局。2人分別對應藍營內部不同的路徑，前者堅守黨內傳統動員模式，後者則要回應並拓展都會區和年輕選民。

國民黨中央態度不明，盧秀燕作為「隱形仲裁者」卻堅持中立，藍營人士擔心，拖愈久，江、楊之爭愈可能翻臉；提名之戰不只要定參選人於一尊，還關乎誰更能避免內耗。

如今藍營內部形同壓力鍋，何時洩壓、如何定調，將直接影響2026中台灣政治走向，基層民代都盼盡快有結果，「不要再拖了」。