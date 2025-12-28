快訊

宜蘭外海規模7.0強震 花蓮搖晃21秒 氣象署：不排除有6.0餘震

聽新聞
0:00 / 0:00

觀察站／台中「姐弟之爭」 藍應避免內耗

聯合報／ 本報記者陳秋雲陳敬丰

國民黨台中市長「姐弟之爭」持續升溫，藍營在立法院副院長江啟臣與立委楊瓊瓔的二選一，表面上是資深民代良性競爭，實際圍繞著市長盧秀燕光環、地方派系與黨內世代接班的深層角力。盧刻意維持中立，已成為這場茶壺風暴中最受關注、也最難解讀的政治變數。

⭐2025總回顧

盧秀燕就職7周年記者會的背板出現「新局啟程」字眼，「啟程」音近「啟臣」，已掀起政治波瀾，市府澄清是巧合與設計疏失，外界仍解讀為政治暗示。此事凸顯盧秀燕在交棒前夕，藍營內部的高度敏感，盧的一舉一動被放大解讀，甚至「不表態」也是政治訊號。

盧秀燕在這場提名戰中扮演重要角色，江、楊從活動行程到選舉看板，無不緊緊靠向盧。楊瓊瓔主打曾擔任盧的副市長，及深耕地方的組織優勢；江啟臣把重心放在跨區域形象與空戰議題，避免過早捲入派系消耗戰。

「姐弟之爭」的核心問題是誰能承接盧秀燕的政治資產？楊瓊瓔的優勢是行政經驗與地方網絡，主打穩健與安心；江啟臣身披新世代形象與中央歷練，訴求邁向新局。2人分別對應藍營內部不同的路徑，前者堅守黨內傳統動員模式，後者則要回應並拓展都會區和年輕選民。

國民黨中央態度不明，盧秀燕作為「隱形仲裁者」卻堅持中立，藍營人士擔心，拖愈久，江、楊之爭愈可能翻臉；提名之戰不只要定參選人於一尊，還關乎誰更能避免內耗。

如今藍營內部形同壓力鍋，何時洩壓、如何定調，將直接影響2026中台灣政治走向，基層民代都盼盡快有結果，「不要再拖了」。

台中 江啟臣 楊瓊瓔 盧秀燕

延伸閱讀

何欣純上午合體蔡其昌青年論壇 談藍營姐弟之爭：心無旁騖拚勝選

影／藍營中市提名協調作業 盧秀燕：會推出最強的候選人

國民黨台中市長提名協調啟動 盧秀燕：開大門走大路、有公平機制

台中市長藍營姐弟之爭 盧秀燕施政報告露玄機？黨部：仍在協調

相關新聞

若無黃國昌民眾黨恐完蛋 柯文哲列舉3重任：相信為新北帶來全新未來

民眾黨前主席柯文哲今天出席民眾黨活動「為新北應援」，柯致詞時敘述當時推薦黃國昌出來接任黨主席的理由，也跟台下支持者說明3...

綠營台南市長初選政見會 陳亭妃、林俊憲被問對方優點尷尬「這樣說」

民進黨台南市長提名電視政見發表會今天登場，在提問環節中，其中一題要陳亭妃與林俊憲說對方優點，但一共四分鐘的回答時間，雙方...

吳宗憲、張勝德誰為藍營出戰宜蘭縣長選舉？ 首度協調結果曝光

下屆宜蘭縣長選舉，國民黨有立委吳宗憲、議長張勝德兩強相爭，今天首度在縣黨部協調，經過一個多小時會議，兩人都有強烈參選意願...

本命區鳳山造勢湧入逾10萬人 林岱樺嘆「同黨不同命」遭檢調糟蹋

民進黨高雄市長初選關鍵倒數，4名立委競逐進入短兵相接，立委林岱樺「三山造勢」最終場今天在鳳山登場，固樁意味濃，她強調，自...

竹市禮讓高虹安？ 藍營爆雜音

國民黨定調禮讓現任新竹市長高虹安爭取連任，但黨內爆發雜音。已宣布參選新竹市長的國民黨前發言人何志勇提議，要民眾黨承諾二○...

民眾黨「為新北應援」 柯文哲合體黃國昌引小草歡呼

民眾黨昨在新北市舉辦「為新北應援」活動，替即將投入新北市長選戰的民眾黨主席黃國昌造勢，前主席柯文哲則驚喜現身，「兩太陽」...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。