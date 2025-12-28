宜蘭雙強誰出戰 藍協調無共識

國民黨首波提名南二都及雙東2026縣市長參選人，其餘縣市人選也積極部署，台中、宜蘭都是兩強相爭局面。台中市長盧秀燕昨說，國民黨「開大門、走大路」，會用公平公開機制選出最強人選；宜蘭縣黨部昨首度協調但無共識，將由黨中央10天內再協調，若不成將辦初選，明年春節前決定人選。

藍營尚未決定由誰出戰明年台中市長選戰，立法院副院長江啟臣、立委楊瓊瓔都表態爭取，面對「姐弟之爭」，國民黨雖啟動協調，但無進展，江、楊互別苗頭，先後高掛與盧秀燕合體看板，在盧秀燕就職7周年記者會也各自表述發揮，互不相讓。

昨天國民黨中央委員選舉，盧秀燕由楊瓊瓔與立委黃健豪陪同到台中市黨部投票，媒體問盧秀燕如何協調初選？盧看著身旁的楊瓊瓔說「我知道妳已經報名了」，又看向黃健豪問「你有要報名嗎？」盧說，相信黨有公平公開的機制，一定能選出最強、最好的人選。江啟臣稍晚抵達黨部投票，未與盧同台。

明年宜蘭縣長選舉，國民黨立委吳宗憲、議長張勝德兩強相爭，縣黨部9人提名小組昨下午首度協調，中央黨部組發會也派員參加，吳宗憲、張勝德都出席，經過一個半小時討論，兩人都有強烈參選意願，未達共識。

縣黨部主委林明昌說，將報請黨中央協調，若仍不成就辦初選民調，春節前會決定最好人選，兩人同意不管提名誰，另一方全力支持。

張勝德說，會參與中央協調機制，會在民主制度下公平公開公正產生人選，希望黨中央盡快完成協調，全力為宜蘭爭取勝選。吳宗憲說，國民黨百分之百團結，提名時程尊重黨中央安排，按既有規定辦理，因民進黨很早就起跑，希望黨中央盡速提名。