陳亭妃拋台南發展7願景 林俊憲加碼照顧老人等3族群

民進黨今天舉行2026台南市長提名政見會，參選的黨籍立委林俊憲、陳亭妃發表台南政見。陳亭妃市政白皮書以點線面為架構，提出科技、觀光與交通等7大願景；林俊憲則提出，要照顧老人、懷孕母親與小孩以及支持年輕人等3大族群，透過補貼加碼減輕父母負擔。

民進黨2026台南市長初選首場電視政見發表會晚間舉行，政見發表會採用「申論、提問、結論」的形式進行，申論階段由陳亭妃開始、接續是林俊憲。

陳亭妃指出，她8年來一直檢驗並重新調整市政白皮書，從點線面分成7段，首先是一個大台南串聯溪北溪南；二是串聯光榮台南；三是花卉產業園區、台南科學園區以及沙崙綠能園區3個科技軸線，加上南科園區第4期要落腳沙崙，不只綠能，更要變成AI運算中心。

陳亭妃表示，四是台南一年四季都有農漁產，要製造通路從國內到國外，並制定災損SOP；五是大新營都會、曾文南科、濱海藍線、山城以及府城等5大觀光軸；六是福利6都，從育兒津貼加碼到成立青年局等社福政策；七是交通七彩行，針對四橫三縱的公眾路網進行大調整，包含捷運環狀、鐵路地下化與立體化、自行車道等。

林俊憲指出，下一任台南市長，第一要照顧老人，第二是照顧小孩與懷孕的母親，第三是要支持年輕人。台南市老人占全市人口20%，若他當選市長，老人免繳健保費且不排富，老人重陽禮金新台幣1000元變2000元、90歲的老人發1萬元，敬老卡每個月加值500元計程車費。

林俊憲說明，懷孕母親部分，到診所檢查補助7500元交通費，生孩子補助原先2萬元直接提升1倍達4萬元、第2胎4萬5000元、第3胎5萬元、第4胎發10萬元，鼓勵年輕人勇敢生子，並補助所有懷孕母親施打呼吸道融合病毒疫苗（RSV Vaccine）。

在小孩方面，林俊憲表示，2歲以內1個月補助2000元，3到6歲上幼稚園每個月補助1000元，支持孩子等於支持年輕人，減輕父母負擔。

此外，在結論階段，林俊憲強調，2026對民進黨非常艱難，但這次初選最大危機是國民黨介入，他曾親自碰到國民黨議員在台上公開喊說要支持陳亭妃；他也當場要求不要介入民進黨初選，民進黨員也不要因介入選舉利益而連結國民黨，再傷害到市民利益。

陳亭妃談及，她一生的青春和時間都奉獻在台南這塊土地，但台南市議會發生的事關她什麼事，她一直強調選舉只是過程，她的身段也比誰都柔軟、比誰都堅持，頭很低、腰很彎地拜託，「我們要的是團結，不是口說團結，卻不斷批評數落」。

根據民進黨規劃，初選政見發表會結束後，明年1月12日至1月17日執行黨內初選民調，預計1月21日中執會公告提名名單。因高雄市、台南市、嘉義縣3個執政縣市面臨交棒，因此，以初選民調勝出者，將是下屆台南市長被提名人。