綠營台南市長初選政見會 陳亭妃、林俊憲被問對方優點尷尬「這樣說」

民進黨台南市長提名電視政見發表會今天登場，在提問環節中，其中一題要陳亭妃與林俊憲說對方優點，但一共四分鐘的回答時間，雙方都只用了不到一分鐘回答，且話中有話。林俊憲只說了陳亭妃準備了很久，但選市長不是排隊，是選最適合的人；陳亭妃則說，林俊憲資源很多，她很羨慕。

林俊憲表示，競選難免有，大家都是黨內同志，希望選後能團結合作，陳亭妃有可取之處，她準備了8年，但選市長不是排隊，是選最適合、最有能力、重新建立市民對民進黨信任的人選，「我最了解台南市政，是最適合人選」。

陳亭妃說，很羨慕林俊憲資源多，可以辦很多造勢、遊覽車一台一台載，她沒有這些資源，這就是不一樣，「我們希望取得人民信任感、讓人民有所期待，人民要的是跟他們站一起的市長，而不是離他們很遠的市長」。

至於初選若落敗，是否會支持初選對手？林俊憲表示，民進黨是不怕初選的，初選是民進黨最重要的規則，過去已實施20幾年，民進黨是台灣第一個實施初選的政黨，他早就公開說過，如果他輸會接受結果，若他贏，也請陳亭妃表態。

陳亭妃則說，這對她不是問題，她8年前與現任市長黃偉哲競爭落敗後，就大方站在他旁邊力挺他、幫黃助選，歷史畫面可以證明；更何況現在大多數民調都顯示是她領先。