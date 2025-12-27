快訊

賴總統出席新北雲林同鄉會稱買一送一 推薦劉建國及蘇巧慧

聯合報／ 記者林媛玲／新北即時報導
賴清德總統（中）、立法委員蘇巧慧（左）、劉建國（右）出席「新北市雲林同鄉會第六屆第一次會員大會」，他承諾將會全力拚經濟，讓百姓過好生活。記者葉信菉／攝影
賴清德總統（中）、立法委員蘇巧慧（左）、劉建國（右）出席「新北市雲林同鄉會第六屆第一次會員大會」，他承諾將會全力拚經濟，讓百姓過好生活。記者葉信菉／攝影

新北市雲林同鄉會今晚在五股區舉辦會員大會，現場席開400桌座無虛席，總統賴清德也出席活動，他致詞時強調會守護台灣安全，也順勢向現場民眾推薦代表民進黨參選雲林縣長的立委劉建國及參選新北市長的蘇巧慧，並笑稱是買一送一，現場猶如選舉造勢大會。

賴清德指出，過去雲林醫療資源不足，重大傷患都要外送其他縣市，延誤治療時機，劉建國擔任雲林縣立委，幫地方爭取到台大雲林分院在虎尾興建醫學中心等級的醫學大樓，還稱為了爭取預算在立院質詢時還拍桌，另為癌症弱勢病患爭取100億元的緊急基金會，及爭取整治濁水溪風飛砂問題，這麼認真的委員，現在民進黨提名縣長，大家要一起支持。

此外，賴清德也指他要「買一送一」，新北市民對蘇巧慧很熟識，蘇巧慧是台大法律系畢業的高材生，留美法律碩士，曾經在國內擔任律師，再投入政治當選立委，立院評鑑第一名，若得到大家支持，以後就是新北市的媽媽市長，他向大家推薦這2位優秀人才，一起為台灣打拚。

隨後不僅蘇巧慧在現場爭取民眾支持，稍晚蘇巧慧父親、前行政院長蘇貞昌也到場替蘇巧慧賣力拉票。

新北市長侯友宜在賴清德總統離開後，也低調到場向鄉親致意，他受訪時僅稱希望雲林鄉親可以支持為地方服務的優秀民意代表。

蘇巧慧 雲林 賴清德 劉建國 民進黨

