林岱樺鳳山造勢 提出高雄港「纜車雙塔」政見

民進黨高雄市長初選競爭激烈，立委林岱樺今天下午在鳳山舉行「三山造勢」，她在台上暢談政見，提出要在高雄港蓋「纜車雙塔」，串傳駁二和旗津，還要在旗津蓋觀海塔及海上長堤，目標是為高雄吸引國際遊客量「達到巴黎的6.5%」賺千億元觀光收入。

林岱樺向支持者提出，要以「巴黎鐵塔、東京鐵塔」為目標，建設連結駁二與旗津的世界首創「纜車雙塔」，計畫還包含沿旗津海岸線建設3座觀海塔及海上長堤，以及可供纜車直接進入的博物館。

她表示，根據推估，高雄只要國際遊客量達到巴黎的6.5%，加上國旅增長，預計每年可為高雄賺進1000億元，並創造10萬個工作機會，並強調這不是亂喊口號，而是真正經過評估、可實現的政見。

她還主打「國小、國中生也有牛奶喝」照顧學生發育期的營養需求，並且在幼托與教育方面，要給0至6歲幼兒每人每月發放2000元補助，減輕年輕家庭負擔。

她還以AI發展為例，針對65歲以上長者要推智慧長照，給每人配發智慧手錶，與高雄9家市立醫院連線，打造「隨身醫生」系統，並針對勞工補助「風扇衣」以因應烈日工作，農民則可租用智慧農具解決缺工。

林岱樺更喊出，未來要在全高雄的公車與垃圾車上安裝路面偵測器，一旦發現坑洞，24小時內就要修好，保障機車族生命安全，此外也針對鳳山人最痛的交通瓶頸，承諾完成中正路交流道無紅綠燈化，徹底解決上下匝道的塞車問題。

她將鳳山定性為「高雄經貿中心」，主張結合鳳山車站開發案，推動都更活化與24小時商圈夜經濟，「夜經濟、賺雙倍」是讓同一店面「白天為蔬果攤、晚上變熟食店」，增加就業促進經濟。