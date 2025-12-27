吳宗憲、張勝德誰為藍營出戰宜蘭縣長選舉？ 首度協調結果曝光

下屆宜蘭縣長選舉，國民黨有立委吳宗憲、議長張勝德兩強相爭，今天首度在縣黨部協調，經過一個多小時會議，兩人都有強烈參選意願，未達成共識。縣黨部表示，將請中央10天內再次協調，若仍協調不成，將辦初選，明年農曆年前決定黨內人選。

縣黨部9人提名小組今天下午4時辦協調會，中央黨部組發會也派員參加，吳宗憲、張勝德都親自出席，經過一個半小時討論，由誰代表出戰仍沒有共識。縣黨部主委林明昌說，將報請黨中央協調，若還是不成，就按中央規定辦初選民調，明年農曆年前會提最好人選，兩人也同意不管提名誰，另外一方會全力支持。

張勝德說，協調會上就是各自表述想法，兩人都非常有意願，會參與中央協調機制，一定會在民主制度下公平公開公正產生候選人，希望黨中央盡快召開協調會，協調完成後，全力為宜蘭爭取勝選。

吳宗憲說， 由誰出來選沒有共識，但有共識不管誰出來，另外一個都會幫忙，「國民黨百分之一百團結」。提名時程尊重黨中央的安排，按既有規定辦理，因為民進黨很早起跑，希望黨中央也盡速處理。

兩人對於爭取宜蘭縣長提名態度都很積極，吳宗憲昨起啟動「宜蘭走新路」造勢活動，接下來將在各鄉鎮辦宣講集會、掃街；張勝德下周六在冬山辦問政懇託會，持續爭取選民支持。