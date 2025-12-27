快訊

鳳山造勢破10萬人 林岱樺哽咽憶亡父坐黑牢：難道兩代要受同款冤枉？

聯合報／ 記者郭韋綺巫鴻瑋／高雄即時報導
民進黨立委林岱樺今天回到鳳山本命區辦大型造勢，固樁意味濃。記者郭韋綺／攝影
民進黨立委林岱樺今天回到鳳山本命區辦大型造勢，固樁意味濃。記者郭韋綺／攝影

民進黨高雄市長初選競爭白熱化，立委林岱樺今天下午在鳳山舉行「三山造勢」第3場造勢，主辦單位宣布現場湧入超過10萬人，林岱樺除了談政見，還多次哽咽提及亡父、前鳳山市長林三郎當年的冤獄與委屈，並強調自己遭檢調「折磨」，難道與亡父一樣「兩代都要受同款冤枉」。

⭐2025總回顧

林岱樺今天回到政治生涯起點鳳山，受到支持者熱烈歡迎，她感性指出鳳山是她的「起家厝」，25年前從這裡出發，這條路有勝有敗，面對近一年來的檢調調查，別人市長初選有派系大咖站台、有啦啦隊，她卻是受檢調「糟蹋」，民調從領先被做到打平，讓支持者看到她消瘦的身影都覺得很捨不得。

她一度在台上哽咽落淚，稱自己遭檢調打壓是「同黨不同命」，更首度詳述亡父林三郎當年的冤獄委屈，她強調自己不靠派系「天公伯會給交代」、「我不是誰的細漢仔，高雄人也不是派系的細漢仔」。

談到亡父林三郎時，她數度哽咽失聲，她提到，父親當年為解決垃圾問題卻被陷害入獄、坐黑牢，直到過世都等不到公道「找公道攏找無路」，她當場在台上對天喊話「難道咱父仔囝兩代都要受同款冤枉？」並委屈哭訴自己這一年來都是靠著父親教導的「不怨命、不怨天」才能撐過來。

她更拿高虹安涉貪案改判無罪一事向支持者喊話，強調經過檢調一年的封殺，高虹安最新的判決高等法院已經定性，可以證明她的無罪與清白。她更意有所指地表示，自己不屬於任何山頭，不需要強調是誰的接班人。

林岱樺鳳山造勢，主辦單位喊出現場湧入超過10萬人。記者巫鴻瑋／攝影
林岱樺鳳山造勢，主辦單位喊出現場湧入超過10萬人。記者巫鴻瑋／攝影
林岱樺今天下午鳳山舉辦造勢，在支持者簇擁下走進會場。記者巫鴻瑋／攝影
林岱樺今天下午鳳山舉辦造勢，在支持者簇擁下走進會場。記者巫鴻瑋／攝影
林岱樺鳳山造勢，主辦單位喊出現場湧入超過10萬人。圖／林岱樺辦公室提供
林岱樺鳳山造勢，主辦單位喊出現場湧入超過10萬人。圖／林岱樺辦公室提供
林岱樺鳳山造勢，主辦單位喊出現場湧入超過10萬人，不少支持者是自行搭捷運前來支持參與。記者巫鴻瑋／攝影
林岱樺鳳山造勢，主辦單位喊出現場湧入超過10萬人，不少支持者是自行搭捷運前來支持參與。記者巫鴻瑋／攝影

檢調 林岱樺 高虹安 民進黨

