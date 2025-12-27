本命區鳳山造勢湧入逾10萬人 林岱樺嘆「同黨不同命」遭檢調糟蹋

民進黨高雄市長初選關鍵倒數，4名立委競逐進入短兵相接，立委林岱樺「三山造勢」最終場今天在鳳山登場，固樁意味濃，她強調，自己是唯一從大岡山、大旗美到鳳山造勢的參選人，都是萬人爆場，說到激動處更喊出現場已經超過10萬人。

林岱樺率先啟動大型造勢，展現動員能量，也拉高選戰門檻，3對手邱議瑩、許智傑、賴瑞隆調整節奏、跟進應戰，陸續宣布再辦大型造勢活動。

林岱樺三山造勢最後一場，今天下午3時30分在鳳山市議會旁登場，現場湧入大批支持者，主辦單位喊出現場破10萬人，隨後林岱樺在支持者簇擁下大進場，現場氣氛達到高潮。

林岱樺表示，今天回來土生土長的鳳山「這是我的起家厝」從鳳山起步，一步一步走出政治路，但這一路不論多困難，鳳山鄉親都給最大的溫暖，為了高雄，她願意打拚到生命最後一刻 。

林岱樺指出，民進黨4位市長參選人都選鳳山出發，只要公平競爭、君子之爭都欣然接受，但她嘆「同黨不同命」這場市長初選，她卻是唯一受到檢調糟蹋參選人，原本民調領先到現場被打平，鳳山鄉親看到都說「妳廋了」，面對唯一打擊，她堅持勇敢、清廉，過去一年封殺，反而證明她是可以接受考驗的人。

她提及新竹市長高虹安社助理費逆轉無罪判決，連3次高喊「我是無罪的」台下支持群眾高聲吶喊無罪；她再度強調，高雄人不是派系說了算，市民最大咖「我當市長，市民是我的頭家，我向市民負責。」籲支持高雄人的女兒。

林岱樺2個月辦3場大型造勢，迫使觀望的對手不得不跟進應戰，進入大動員比拚階段，其中，賴瑞隆原先篤定不辦大型造勢，選戰氣氛快速升溫下大轉彎，1月4日選在鳳山同一地點舉辦首場大型造勢，邱議瑩也確定1月10日加場，挺進前鎮區辦第2場造勢，許智傑上周辦完造勢後，持續以掃街拜票爭取支持。

黨政人士分析，大型造勢向來是高成本政治動作考驗的不只是人氣，更是組織、資源與地方網絡的整合能力，一旦有人率先成功「把人叫得出來」，其他人若遲未回應，容易被解讀基層動員不足，進而影響黨內支持者後續站隊。