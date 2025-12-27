快訊

若無黃國昌民眾黨恐完蛋 柯文哲列舉3重任：相信為新北帶來全新未來

凍漲5年撐不住…行天宮銅板美食名店將漲價 網友一面倒力挺

說好鼓勵不浪費？民眾曝故宮晶華吃飯打包被多收包材費 北市府回應

本命區鳳山造勢湧入逾10萬人 林岱樺嘆「同黨不同命」遭檢調糟蹋

聯合報／ 記者郭韋綺巫鴻瑋／高雄即時報導
民進黨立委今天回到鳳山本命區辦大型造勢，固樁意味濃。記者郭韋綺／攝影
民進黨立委今天回到鳳山本命區辦大型造勢，固樁意味濃。記者郭韋綺／攝影

民進黨高雄市長初選關鍵倒數，4名立委競逐進入短兵相接，立委林岱樺「三山造勢」最終場今天在鳳山登場，固樁意味濃，她強調，自己是唯一從大岡山、大旗美到鳳山造勢的參選人，都是萬人爆場，說到激動處更喊出現場已經超過10萬人。

⭐2025總回顧

林岱樺率先啟動大型造勢，展現動員能量，也拉高選戰門檻，3對手邱議瑩、許智傑、賴瑞隆調整節奏、跟進應戰，陸續宣布再辦大型造勢活動。

林岱樺三山造勢最後一場，今天下午3時30分在鳳山市議會旁登場，現場湧入大批支持者，主辦單位喊出現場破10萬人，隨後林岱樺在支持者簇擁下大進場，現場氣氛達到高潮。

林岱樺表示，今天回來土生土長的鳳山「這是我的起家厝」從鳳山起步，一步一步走出政治路，但這一路不論多困難，鳳山鄉親都給最大的溫暖，為了高雄，她願意打拚到生命最後一刻 。

林岱樺指出，民進黨4位市長參選人都選鳳山出發，只要公平競爭、君子之爭都欣然接受，但她嘆「同黨不同命」這場市長初選，她卻是唯一受到檢調糟蹋參選人，原本民調領先到現場被打平，鳳山鄉親看到都說「妳廋了」，面對唯一打擊，她堅持勇敢、清廉，過去一年封殺，反而證明她是可以接受考驗的人。

她提及新竹市長高虹安社助理費逆轉無罪判決，連3次高喊「我是無罪的」台下支持群眾高聲吶喊無罪；她再度強調，高雄人不是派系說了算，市民最大咖「我當市長，市民是我的頭家，我向市民負責。」籲支持高雄人的女兒。

林岱樺2個月辦3場大型造勢，迫使觀望的對手不得不跟進應戰，進入大動員比拚階段，其中，賴瑞隆原先篤定不辦大型造勢，選戰氣氛快速升溫下大轉彎，1月4日選在鳳山同一地點舉辦首場大型造勢，邱議瑩也確定1月10日加場，挺進前鎮區辦第2場造勢，許智傑上周辦完造勢後，持續以掃街拜票爭取支持。

黨政人士分析，大型造勢向來是高成本政治動作考驗的不只是人氣，更是組織、資源與地方網絡的整合能力，一旦有人率先成功「把人叫得出來」，其他人若遲未回應，容易被解讀基層動員不足，進而影響黨內支持者後續站隊。

林岱樺固守本命區鳳山造勢破10萬人湧入。記者郭韋綺／攝影
林岱樺固守本命區鳳山造勢破10萬人湧入。記者郭韋綺／攝影
林岱樺固守本命區鳳山造勢破10萬人湧入。記者郭韋綺／攝影
林岱樺固守本命區鳳山造勢破10萬人湧入。記者郭韋綺／攝影
民進黨立委今天回到鳳山本命區辦大型造勢，固樁意味濃。記者郭韋綺／攝影
民進黨立委今天回到鳳山本命區辦大型造勢，固樁意味濃。記者郭韋綺／攝影
民進黨立委林岱樺今天回到本命區辦造勢，固樁意味濃。記者郭韋綺／攝影
民進黨立委林岱樺今天回到本命區辦造勢，固樁意味濃。記者郭韋綺／攝影
民進黨立委林岱樺固守本命區鳳山造勢，喊出破10萬人湧入。記者郭韋綺／攝影
民進黨立委林岱樺固守本命區鳳山造勢，喊出破10萬人湧入。記者郭韋綺／攝影
民進黨立委今天回到鳳山本命區辦大型造勢，固樁意味濃。記者郭韋綺／攝影
民進黨立委今天回到鳳山本命區辦大型造勢，固樁意味濃。記者郭韋綺／攝影

林岱樺 賴瑞隆 邱議瑩 高虹安

延伸閱讀

林岱樺鳳山造勢塞爆捷運站 活動未開始已湧入5萬支持者

高雄4綠委廝殺 邱議瑩追加造勢會、賴瑞隆也撐不住要辦了

打造國際新地標 林岱樺提出「一纜二塔三黃金」港灣計畫

林岱樺爭提名 提觀光政見「一纜二塔三黃金」串聯高雄港灣美景

相關新聞

若無黃國昌民眾黨恐完蛋 柯文哲列舉3重任：相信為新北帶來全新未來

民眾黨前主席柯文哲今天出席民眾黨活動「為新北應援」，柯致詞時敘述當時推薦黃國昌出來接任黨主席的理由，也跟台下支持者說明3...

一換一再談藍白合？竹市禮讓高虹安釀藍黨內風波 鄭麗文吐原則

國民黨定調禮讓新竹市長高虹安爭取連任，已表態要競爭的國民黨前發言人何志勇開退選條件，要民眾黨也禮讓國民黨選總統；前藍委...

林岱樺鳳山造勢 提出高雄港「纜車雙塔」政見

民進黨高雄市長初選競爭激烈，立委林岱樺今天下午在鳳山舉行「三山造勢」，她在台上暢談政見，提出要在高雄港蓋「纜車雙塔」，串...

吳宗憲、張勝德誰為藍營出戰宜蘭縣長選舉？ 首度協調結果曝光

下屆宜蘭縣長選舉，國民黨有立委吳宗憲、議長張勝德兩強相爭，今天首度在縣黨部協調，經過一個多小時會議，兩人都有強烈參選意願...

鳳山造勢破10萬人 林岱樺哽咽憶亡父坐黑牢：難道兩代要受同款冤枉？

民進黨高雄市長初選競爭白熱化，立委林岱樺今天下午在鳳山舉行「三山造勢」第3場造勢，主辦單位宣布現場湧入超過10萬人，林岱...

本命區鳳山造勢湧入逾10萬人 林岱樺嘆「同黨不同命」遭檢調糟蹋

民進黨高雄市長初選關鍵倒數，4名立委競逐進入短兵相接，立委林岱樺「三山造勢」最終場今天在鳳山登場，固樁意味濃，她強調，自...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。