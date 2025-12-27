「4年時間讓新北the Best」 黃國昌盼給機會：讓市民感到驕傲

台灣民眾黨主席黃國昌今出席「為新北應援」活動，黃國昌致詞時表示，很多朋友問他想選新北市長，要帶給新北什麼夢想，過去新北市民給了國民黨16年的時間，這一次，他要拜託新北市民，給他4年的時間，讓新北the Best。

黃國昌表示，​過去這一年多，他跟7位在立法院的同事們，完成了國會改革法案、修正財政收支劃分法、制定吹哨者保護法、完成不法關說罪、棄保潛逃罪。他們8位立委沒有辜負主席的期待，沒有辜負支持者的每一張選票。

黃國昌表示，​民進黨有太多過去的承諾，把時間的軸線拉得再長一點，會發現那都是民進黨過去曾經跟台灣人民許諾，但是他們背棄了他們的承諾。當民進黨背棄承諾的時候，台灣民眾黨接起棒子，幫台灣人民實現這些承諾。

黃國昌說，有很多朋友問他，「你想要選新北市長，想要帶給新北市的是什麼樣子的夢想？」他的回答很簡單，他不是夢想家，是執行者。他要讓所有的新北市民看到，對於新北市的想像不應該只是一張漂亮的地圖、不應該只是一個華麗的模型。

黃國昌表示，​過去新北市民給了國民黨16年的時間，這一次，他要拜託新北市民，給他4年的時間，他一定跟大家證明什麼叫全力以赴、什麼叫Do the Best，讓新北the Best。

黃國昌說，​這不僅僅是一句口號，這是他的許諾。給他4年的時間檢驗、親自向新北市民展示，台灣民眾黨的團隊一定可以跟柯文哲當初所帶領的團隊一樣。當初柯文哲可以讓台北市民感到光榮，明天黃國昌可以讓新北市民感到驕傲。

​今年世壯運在大巨蛋開幕，黃國昌說，那時候柯文哲還在土城看守所受苦。他在大巨蛋裡面，想了好多事情。這個世壯運能夠成功，當初是柯文哲跟侯友宜一起去爭取到主辦權的。這一座大巨蛋能夠成為台北市民這麼重要的活動空間，是柯文哲任內所完成的。但是在這個場館裡面，讓世界看到台灣舉辦這麼重要的活動，那個人卻沒有辦法坐在那裡目睹這一切發生。

黃國昌表示，如果柯文哲當時坐在那裡，他一定會為他的團隊感到驕傲。，政治就是帶給人民人民需要的，說到做到對人民承諾的，接下來還會面臨非常多的困難跟挑戰，但是從加入台灣民眾黨的那一天開始，本來就沒有一天是輕鬆的。希望所有的新北市民給他一個機會、給他4年證明說到做到，台灣民眾黨說到做到，全力以赴，Do the Best，讓新北成為 the Best。