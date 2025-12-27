快訊

若無黃國昌民眾黨恐完蛋 柯文哲列舉3重任：相信為新北帶來全新未來

凍漲5年撐不住…行天宮銅板美食名店將漲價 網友一面倒力挺

說好鼓勵不浪費？民眾曝故宮晶華吃飯打包被多收包材費 北市府回應

聽新聞
0:00 / 0:00

何志偉爭取桃園市長提名推政見 提老人假牙定期維修

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
總統府副秘書長何志偉。圖／何志偉提供
總統府副秘書長何志偉。圖／何志偉提供

總統府副秘書長何志偉持續爭取民進黨桃園市長提名，今天在桃園龜山市場掃街時提出「補助老人假牙定期維修」政見，他說目前桃園市政府補助老人假牙維修，一生只能補助檢修一次，不像台北市老人可以多次檢修，但假牙若等到完全不能使用才補助維修，勢必影響長輩的飲食和健康，恐得不償失，補助檢修假牙次數應增加。

⭐2025總回顧

何志偉今天到龜山市場掃街，陪同的還有桃園縣議員陳雅倫、議員李宗豪服務處主任等，一行人掃街前先到龜山當地的信仰中心仁德宮上香。何志偉代表賴清德總統向上蒼祈求國泰民安，風調雨順，稍後逐一向市場攤商與採買民眾預祝新年快樂，心想事成，不少民眾主動與何志偉打招呼喊加油。

何志偉受訪時表示，桃園很重要，老人家能吃更重要，針對高齡照顧議題，他提出「老人假牙定期維修」的政見主張。他說明，目前桃園市的假牙補助，一輩子只能修一次，不像北市可以一年一次維修假牙；但老人家們的假牙就像汽車、房屋一樣，使用久了會磨損、鬆脫、甚至損壞，如果老人的口腔健康不好，進食都有困難，更別提身體健康了。民以食為天，長者牙齒一定要顧好，如果等到完全不能用，政府才提供假牙檢修補助，一旦影響長輩的飲食與健康恐得不償失。

何志偉指出，台北市已經推動假牙可以一年一次維修的制度，他希望桃園作為六都之一，也應該讓長輩一年能有一次假牙維修的補助政策，假牙壞了不能拖，長輩能吃才是福。能安心吃飯、吃得下、吃得營養，是長輩最基本的生活品質，市府應該用更貼心、更務實的方式，來照顧長者健康。

何志偉也承諾，未來將持續深入基層，從市場、社區出發，提出真正符合市民需求的政策，讓桃園成為對長輩更友善、讓年輕人更有希望的城市。

假牙 何志偉 民進黨

延伸閱讀

花8億護住6000億 桃園東門溪大仁滯洪池年底驗收

通勤減負、技職升級獲民意支持 何志偉推動政策累積口碑

行政治理／總統府副秘書長何志偉 A.I.T式管理 高效精準

桃園市長最新民調…輾壓綠營3大咖！張善政「不自滿」：市民眼睛是雪亮的

相關新聞

若無黃國昌民眾黨恐完蛋 柯文哲列舉3重任：相信為新北帶來全新未來

民眾黨前主席柯文哲今天出席民眾黨活動「為新北應援」，柯致詞時敘述當時推薦黃國昌出來接任黨主席的理由，也跟台下支持者說明3...

一換一再談藍白合？竹市禮讓高虹安釀藍黨內風波 鄭麗文吐原則

國民黨定調禮讓新竹市長高虹安爭取連任，已表態要競爭的國民黨前發言人何志勇開退選條件，要民眾黨也禮讓國民黨選總統；前藍委...

林岱樺鳳山造勢 提出高雄港「纜車雙塔」政見

民進黨高雄市長初選競爭激烈，立委林岱樺今天下午在鳳山舉行「三山造勢」，她在台上暢談政見，提出要在高雄港蓋「纜車雙塔」，串...

吳宗憲、張勝德誰為藍營出戰宜蘭縣長選舉？ 首度協調結果曝光

下屆宜蘭縣長選舉，國民黨有立委吳宗憲、議長張勝德兩強相爭，今天首度在縣黨部協調，經過一個多小時會議，兩人都有強烈參選意願...

鳳山造勢破10萬人 林岱樺哽咽憶亡父坐黑牢：難道兩代要受同款冤枉？

民進黨高雄市長初選競爭白熱化，立委林岱樺今天下午在鳳山舉行「三山造勢」第3場造勢，主辦單位宣布現場湧入超過10萬人，林岱...

本命區鳳山造勢湧入逾10萬人 林岱樺嘆「同黨不同命」遭檢調糟蹋

民進黨高雄市長初選關鍵倒數，4名立委競逐進入短兵相接，立委林岱樺「三山造勢」最終場今天在鳳山登場，固樁意味濃，她強調，自...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。