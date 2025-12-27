若無黃國昌民眾黨恐完蛋 柯文哲列舉3重任：相信為新北帶來全新未來

民眾黨前主席柯文哲今天出席民眾黨活動「為新北應援」，柯致詞時敘述當時推薦黃國昌出來接任黨主席的理由，也跟台下支持者說明3個承擔的理由，最後直言「相信會為新北帶來全新的未來」。

柯文哲致詞時先讓台下觀眾，看他被羈押4個月後，短暫交保幾天，邀集陳琬惠、林國成，江和樹、黃國昌等人，緊急召開民眾黨臨時中央委員會的照片，會議中他請辭民眾黨主席，並推薦黃國昌接任主席。

柯文哲說，去年8月第一次被羈押的時候，他心想什麼事都沒做是不是有誤會，應該調查清楚就會還他清白，所以連抗告都沒有乖乖被關，沒想到羈押期滿了，看到起訴書嚇了一跳，想說這本是科幻小說嗎，什麼事都沒做怎麼會寫出這一本，犯罪的證據之一，是沈慶京去找他，在裡面講話，走出辦公室後面露微笑，這是他們合意合謀犯案證據，他心想：這也能當作證據？這什麼東西。

柯文哲接著說，他交保後檢察官一直抗告，他就去找黃國昌，顯然現在誤會的不是民進黨，有誤會的是自己，忘記自己說的話，請不要低估民進黨無恥的程度。他當時告訴黃國昌，不可以因為他一個人的官司而停擺，這時候必須扛起來，為何當時會選擇黃國昌，因為他肯承擔。

柯文哲表示，去年2月，民眾黨開始進入國會，黃國昌重回國會，就一條一條推動法案，不論是國會改革方案、關說、棄保潛逃罪。他後來發現黃國昌是勇於承擔的人，他可以承擔責罵跟罵名，但還是堅持要做的事情。

柯文哲表示，第二個承擔是團隊共同的責任，去年8月雇用會計師，沒想到自己調整帳目，在媒體鬧很大，當時也很害怕，是不是內部有人汙錢，後來發現錢都沒問題，只是帳目亂掉，後來開記者會當天，黃國昌因為小手術在醫院不來，但在民眾黨困難的時候，黃國昌選擇跟他開記者會，鞠躬道歉，承擔團隊責任。

柯文哲表示，第三個是承擔辛苦的工作，他被羈押後外界懷疑、內部不安，他出來後有研究過民調，今年1月民眾黨民調到最低幾乎崩盤，那時他無法替自己講話，但要有人來承擔。黃國昌出來選黨主席，透過選舉過程，能夠一場場辯論在國會表現，甚至帶大家上街頭，扛下這個責任。

柯文哲出來後，有次跟陳佩琪說，「沒有黃國昌當時勇敢的承擔，可能民眾黨完蛋了。」柯文哲表示，黃國昌能夠在最危險的時候，承擔辛苦的工作，這表示當時他沒有選擇錯人，黃國昌沒有選擇輕鬆，他撐住了懷疑、攻擊跟孤獨。因為他一個人在前面衝鋒陷陣，有時大家覺得他衝過頭，但民眾黨是小黨，就是需要有人去衝撞，爭取最大的聲量，讓民眾黨被看到，每間事情不是他的工作也不是他喜歡的，他去做了是因為那一刻需要有人去做，這就是承擔。

柯文哲說，承辦不是喊口號，不是開記者會說我來負責，承擔是做了沒有太多的好處還被大家罵，不知道有多少危險還是勇敢去做，黃國昌不是因為準備好了去做，是情況危急國家需要，沒人比他做的更好他去做了，他相信黃國昌的毅力、認真，更相信正直、誠信，跟黃國昌相處兩年多真的非常正直，他是一個不會為了短期利益，犧牲長期利益，不會為了少數人利益，犧牲多數人利益，不會因政黨利益犧牲國家利益，相信會為新北帶來全新的未來。