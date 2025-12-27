聽新聞
林岱樺鳳山造勢塞爆捷運站 活動未開始已湧入5萬支持者
民進黨高雄市長初選混戰，立委林岱樺接連在岡山、旗山舉辦造勢活動後，今天「三山造勢」第3場到鳳山，人數再創新高，下午3時活動還未開始，主辦單位就喊出已湧入5萬名支持者，捷運鳳山西站更一度被人潮塞爆，全是到場參與造勢的民眾。
林岱樺宣示參與高雄市長選舉後，搶先舉辦「三山造勢」，已先後在11月1日、22日於岡山及旗山舉辦造勢晚會，都湧入大量支持者，其中首場岡山造勢場就創下3萬人，旗山場也同樣湧入2萬人，但今天下午鳳山場還未開始，主辦單位就宣布創新高，已湧入5萬人參與。
