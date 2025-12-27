一換一再談藍白合？竹市禮讓高虹安釀藍黨內風波 鄭麗文吐原則

快訊

聯合報／ 記者劉懿萱／台北即時報導
國民黨主席鄭麗文今出席黨員Reset拓點計畫。記者邱德祥／攝影
國民黨主席鄭麗文今出席黨員Reset拓點計畫。記者邱德祥／攝影

國民黨定調禮讓新竹市長高虹安爭取連任，已表態要競爭的國民黨前發言人何志勇開退選條件，要民眾黨也禮讓國民黨選總統；前藍委陳學聖也不滿省略內參民調，認為民眾黨主席黃國昌也應棄選新北市長。國民黨主席鄭麗文回應，以現任優先為原則，一定會透過公平公開機制，產生一組人選。民眾黨發言人則說，政黨合作絕非利益交換。

鄭麗文今出席黨員Reset拓點計畫。針對新竹市長選舉禮讓高虹安，引發黨內批評，鄭麗文說，一切按照跟大家公布的原則、時程推進，藍白各推最強而有力、有意願服務的人選，最後一定是透過公平公開機制產生一組人選。

鄭麗文強調，新北市從頭到尾一直都是這樣，事實上第一次藍白會時，黃國昌也公開表示，最後人選不管是誰如果不是自己，也一定全力輔選，所以大家都有非常高度一致認知，要政黨輪替、2028年下架民進黨，台灣才會有活路。

鄭麗文解釋，所有現任縣市長如基隆、台北、桃園、苗栗、南投、新竹市、連江等縣市長，只要符合施政良好、成績卓著、受到市民選民高度支持，就會以現任優先，這原則也適用在新竹市。他們將繼續用這原則繼推進，上周提名台南、高雄、屏東三個艱困選區，他們也符合提名原則，如長期在地方耕耘、上次投票率有一定投票率之上等。

鄭麗文舉例，台南市也有前立委陳以信有意挑戰，最後也根據黨內協調機制，也就是內參民調，君子之爭。最後確定徵召立委謝龍介參選市長，陳以信也表示全力支持，強調遵守提名機制，按照既定時程推進，並說由黨內協調出人選，再藍白整合，盼明年3月前確定民調整合方式。

民眾黨發言人張彤則說，面對2026年選舉，民眾黨、國民黨主席及雙邊團隊，如同黃國昌所說「秉持最大的誠意與善意」推進合作，並早已凝聚共識，政黨合作絕非利益交換，而是推出最強團隊，回應人民期待。

張彤指出，國民黨副主席李乾龍提及，藍白合作從新竹出發、不推派人選以凝聚在野力量，民眾黨始終抱持開放與正向態度；若現在有其他自認具備實力與公共服務熱忱的優秀人選，民眾黨也尊重，但仍將以新竹市民的最大利益為核心布局選舉，讓市民獲得最好的選擇。

