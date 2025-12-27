黃國昌「為新北應援」活動被視為參選起手式 蘇巧慧：爭取過半認同

快訊

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
立委蘇巧慧今天到三重天后宮參拜。記者江婉儀／攝影
立委蘇巧慧今天到三重天后宮參拜。記者江婉儀／攝影

民眾黨主席黃國昌今天在新北新莊宏匯廣場舉辦「為新北應援」活動，外界視為是要選新北的起手式。立委蘇巧慧表示，她參選以來就是面對一對一的選戰，爭取過半認同，同時議員全壘打。

蘇巧慧今天到三重天后宮參拜，蘇巧慧受訪表示，她從參選以來，一直認為就是面對一對一的選戰，所以自己也朝這個方向努力，最大的目標，就是要能夠爭取過半認同，同時議員全壘打，為了這個目標，他們會做的是勤走基層握遍每一雙手，讓更多的人認識議員候選人，一起讓新北市可以成為更好的城市。

媒體追問，前主席柯文哲夫妻檔也會現身，柯文哲才剛交保，這樣是否有點太高調？ 蘇巧慧表示，相關的案件既然已經是在司法的程序中，就尊重司法，也希望國人都尊重司法。

蘇巧慧近日上節目專訪，談到「水獺阿公」是加分，但是「蘇貞昌」對你來說是壓力，被問是不是父親蘇貞昌把標準拉太高，蘇巧慧表示，當年的蘇貞昌縣長，確實讓台北縣能夠脫胎換骨，很多人都記憶深刻，像今天在三重天后宮，前面她去中和，中和鄉親早上就拉著她說，「妳父親做很好，妳父親做事讓中和都不會再淹水。」那像三重的話，則是讓二重疏洪道從髒亂變美麗，我想大家都非常的有感。

蘇巧慧表示，現在輪到她們要準備上場，期待用自己的經驗、能力，最重要的是團隊的力量，像她身邊這麼多經驗非常好，也非常受到大家肯定的議員們，他們會一起努力，讓市政一棒接一棒，讓新北更好、更漂亮。

立委蘇巧慧今天到三重天后宮參拜。記者江婉儀／攝影
立委蘇巧慧今天到三重天后宮參拜。記者江婉儀／攝影

蘇巧慧 議員 黃國昌 蘇貞昌 柯文哲

