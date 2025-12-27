快訊

看似溫和、實則冷酷！「3星座」傷人能力超強 讓人又愛又怕

外帶餐點有蟑螂！林聰明沙鍋魚頭發聲明：這品種在廚房不常見

浪犬闖玩具店「0元購」被攔！路人見1幕集體掏錢幫買單 結局反轉暖哭全網

嘉縣長初選白熱化！蔡易餘借力執政資源 黃榮利打親民牌

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
立委蔡易餘爭取參選嘉義縣長，與選民熱情握手爭取支持。圖／蔡易餘競選辦公室提供
立委蔡易餘爭取參選嘉義縣長，與選民熱情握手爭取支持。圖／蔡易餘競選辦公室提供

民進黨嘉義縣長初選倒數15天，英系與賴系人馬對決熱火朝天，現任議員黃榮利對上立委蔡易餘，兩人採取不同策略拉票。蔡易餘善用派系執政資源，緊跟縣長翁章梁行程，增加曝光度及支持度；黃榮利則舉辦多場親子活動，認捐蔬菜幫助農民，以親民形象爭取認同。

⭐2025總回顧

蔡易餘今早在六腳蒜頭菜市場及東石先天宮拜票，熱情向支持者握手，也緊跟翁章梁行程，參加外交部人才培訓班開幕式、阿里山茶葉生產合作社冬茶頒獎等活動，提升山區曝光度並借力爭取選民支持。立委王世堅、黃捷及吳沛憶等人也都拍影片表態支持蔡易餘。

黃榮利今早到水上菜市場拜票，並在新港鄉公園舉辦親子歡樂嘉年華，打造35公尺大型氣墊樂園，提供免費爆米花和地瓜球，並認捐20箱花椰菜，現場發放幫助農民，一早排起長長隊伍，黃榮利也展現親民形象，上台與孩子一起跳最近流行的刀馬舞、16蹲。

蔡易餘說，近日細雨綿綿仍堅持拜票，沿路長者都提醒他天氣寒冷、注意保暖，讓他倍感溫暖，愈走愈有力。「我有信心要接翁章梁的棒！」他強調，他歷任立法院黨團三長，熟悉中央政策運作與資源整合，有能力承擔更大的責任，為嘉義接力轉型再嘉速度。

黃榮利說，他在擔任太保市長任內，還清公所債務，還加碼發放兒童營養午餐補助，若他當選縣長，會在3年內還清縣府44億元負債，他絕對說的到、做的到，也會以自身專業幫助農民，並讓鄉下孩子享有與都市孩子同等資源，在同一條公平起跑線上成長。

立委蔡易餘爭取參選嘉義縣長，今早在六腳蒜頭菜市場及東石先天宮拜票。圖／蔡易餘競選辦公室提供
立委蔡易餘爭取參選嘉義縣長，今早在六腳蒜頭菜市場及東石先天宮拜票。圖／蔡易餘競選辦公室提供
嘉義縣議員黃榮利爭取參選嘉義縣長，今天早上在新港鄉公園舉辦親子歡樂嘉年華，與孩子一起跳舞展現親民形象。記者黃于凡／攝影
嘉義縣議員黃榮利爭取參選嘉義縣長，今天早上在新港鄉公園舉辦親子歡樂嘉年華，與孩子一起跳舞展現親民形象。記者黃于凡／攝影
嘉義縣議員黃榮利爭取參選嘉義縣長，認捐花椰菜發送給民眾，盼幫助農民度過低迷菜價。記者黃于凡／攝影
嘉義縣議員黃榮利爭取參選嘉義縣長，認捐花椰菜發送給民眾，盼幫助農民度過低迷菜價。記者黃于凡／攝影

蔡易餘 黃榮利 拜票

延伸閱讀

全台首長忙就職周年演說 翁章梁宣布「不舉辦」原因曝

蔡易餘號召綠委挺農民：津貼調高 排富排除唯一自住房屋

民進黨嘉義縣長初選升溫 爭取提名蔡易餘、黃榮利拚動員比政見

貪汙5萬以下免刑賴總統批在野 王鴻薇：在給賴瑞隆難堪？

相關新聞

竹市禮讓高虹安？何志勇提退選條件：民眾黨若禮讓國民黨選總統

國民黨前發言人何志勇日前宣布參選新竹市長，但國民黨昨宣布禮讓現任新竹市長高虹安，何志勇今受訪時重申參選立場不變，同時強調...

避免中選會人事重演劉靜怡事件 賴總統將積極與綠委溝通

行政院提名台灣民意基金會董事長游盈隆任中選會主委，藍白持正面態度，反倒綠營內部向來對游盈隆有不滿聲浪，未來立法院行使同意...

嘉縣長初選白熱化！蔡易餘借力執政資源 黃榮利打親民牌

民進黨嘉義縣長初選倒數15天，英系與賴系人馬對決熱火朝天，現任議員黃榮利對上立委蔡易餘，兩人採取不同策略拉票。蔡易餘善用...

黨內登記截止…民進黨花蓮戰將議員不選 張美慧吐心聲

民主進步黨2026年地方選舉參選登記截止，花蓮縣戰將議員張美慧未登記，引起關注。張美慧今天吐露心聲，這是個人生涯規畫，非...

2026台中市長戰提前開打！何欣純號召青年培力營 搶攻年輕世代

隨著2026年地方大選腳步漸近，民進黨台中市長參選人、立委何欣純表示，要讓台中更好，青年力量的參與絕對不可或缺，因而舉辦...

何欣純上午合體蔡其昌青年論壇 談藍營姐弟之爭：心無旁騖拚勝選

台中市長選戰腳步漸近，已獲民進黨選對會拍板徵召參選的立委何欣純，今天與蔡其昌一同出席「台中青純力培力營」青年論壇，面對媒...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。