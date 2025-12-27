嘉縣長初選白熱化！蔡易餘借力執政資源 黃榮利打親民牌

民進黨嘉義縣長初選倒數15天，英系與賴系人馬對決熱火朝天，現任議員黃榮利對上立委蔡易餘，兩人採取不同策略拉票。蔡易餘善用派系執政資源，緊跟縣長翁章梁行程，增加曝光度及支持度；黃榮利則舉辦多場親子活動，認捐蔬菜幫助農民，以親民形象爭取認同。

蔡易餘今早在六腳蒜頭菜市場及東石先天宮拜票，熱情向支持者握手，也緊跟翁章梁行程，參加外交部人才培訓班開幕式、阿里山茶葉生產合作社冬茶頒獎等活動，提升山區曝光度並借力爭取選民支持。立委王世堅、黃捷及吳沛憶等人也都拍影片表態支持蔡易餘。

黃榮利今早到水上菜市場拜票，並在新港鄉公園舉辦親子歡樂嘉年華，打造35公尺大型氣墊樂園，提供免費爆米花和地瓜球，並認捐20箱花椰菜，現場發放幫助農民，一早排起長長隊伍，黃榮利也展現親民形象，上台與孩子一起跳最近流行的刀馬舞、16蹲。

蔡易餘說，近日細雨綿綿仍堅持拜票，沿路長者都提醒他天氣寒冷、注意保暖，讓他倍感溫暖，愈走愈有力。「我有信心要接翁章梁的棒！」他強調，他歷任立法院黨團三長，熟悉中央政策運作與資源整合，有能力承擔更大的責任，為嘉義接力轉型再嘉速度。