嘉縣長初選白熱化！蔡易餘借力執政資源 黃榮利打親民牌
民進黨嘉義縣長初選倒數15天，英系與賴系人馬對決熱火朝天，現任議員黃榮利對上立委蔡易餘，兩人採取不同策略拉票。蔡易餘善用派系執政資源，緊跟縣長翁章梁行程，增加曝光度及支持度；黃榮利則舉辦多場親子活動，認捐蔬菜幫助農民，以親民形象爭取認同。
⭐2025總回顧
蔡易餘今早在六腳蒜頭菜市場及東石先天宮拜票，熱情向支持者握手，也緊跟翁章梁行程，參加外交部人才培訓班開幕式、阿里山茶葉生產合作社冬茶頒獎等活動，提升山區曝光度並借力爭取選民支持。立委王世堅、黃捷及吳沛憶等人也都拍影片表態支持蔡易餘。
黃榮利今早到水上菜市場拜票，並在新港鄉公園舉辦親子歡樂嘉年華，打造35公尺大型氣墊樂園，提供免費爆米花和地瓜球，並認捐20箱花椰菜，現場發放幫助農民，一早排起長長隊伍，黃榮利也展現親民形象，上台與孩子一起跳最近流行的刀馬舞、16蹲。
蔡易餘說，近日細雨綿綿仍堅持拜票，沿路長者都提醒他天氣寒冷、注意保暖，讓他倍感溫暖，愈走愈有力。「我有信心要接翁章梁的棒！」他強調，他歷任立法院黨團三長，熟悉中央政策運作與資源整合，有能力承擔更大的責任，為嘉義接力轉型再嘉速度。
黃榮利說，他在擔任太保市長任內，還清公所債務，還加碼發放兒童營養午餐補助，若他當選縣長，會在3年內還清縣府44億元負債，他絕對說的到、做的到，也會以自身專業幫助農民，並讓鄉下孩子享有與都市孩子同等資源，在同一條公平起跑線上成長。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言