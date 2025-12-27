黨內登記截止…民進黨花蓮戰將議員不選 張美慧吐心聲

民主進步黨2026年地方選舉參選登記截止，花蓮縣戰將議員張美慧未登記，引起關注。張美慧今天吐露心聲，這是個人生涯規畫，非常感謝一路走來所有支持她的鄉親，她鼓勵更多年輕人投入公共事務，會支持民進黨提名的公職參選人，也明確表態不會參選下屆縣長。

張美慧在夫婿、前市長田智宣病故後，獲得民進黨徵召投入市長補選但未勝選。2018年再披綠袍首度參選縣議員，就高票當選，2022年再度連任，兩次選舉在選區花蓮市得票數都是數一數二，展現堅強實力，且問政理性、認真，獲得好評，是民進黨最具實力的戰將，也是議會黨團總召。

不過，下屆選舉黨內登記到昨天截止，張美慧的第一選區花蓮市有現任的胡仁順，市民代表田珍綺、莊依婕及陳財能4人登記，55歲的張美慧並未登記，讓外界覺得非常惋惜。

張美慧今天說，未登記是因為個人生涯規畫，覺得要把機會讓給更多人，民進黨必須一棒接一棒，這非常重要。她雖不參選，鼓勵更多年輕後輩投入公共事務，也支持民進黨提名的每位公職參選人，未來仍持續關注公共事務，黨內後輩有什麼問題都樂意協助。

張美慧兩次議員選舉得票數都在花蓮市名列前茅，她感謝鄉親給予服務機會，更感謝一路走來所有支持她、鞭策她的民眾；還有一年任期，她會繼續監督縣政不鬆懈，也會做好選民服務，黨團運作不受影響。

被問到有無參選縣長的想法，她明確表態「沒有，不會選縣長」。

花蓮縣議會共33席，民進黨占3席，下屆黨內登記第一選區花蓮市4人、第三選區吉安鄉在內的中區5鄉鎮3人，包括現任的林則葹、鄉代蘇文將，以及陳思伃登記。