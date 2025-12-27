2026台中市長戰提前開打！何欣純號召青年培力營 搶攻年輕世代
隨著2026年地方大選腳步漸近，民進黨台中市長參選人、立委何欣純表示，要讓台中更好，青年力量的參與絕對不可或缺，因而舉辦「台中青純力培力營」營隊，12月27、28日在台中翔園航太研習園區，鎖定18至40歲關心公共議題，期待參與城市治理與政策對話的青年，交流對台中的願景想望，用實際行動讓台中更好。
台中市長參選人何欣純表示，台中欣欣向榮，人口不斷攀升，未來需要更多青年參與公共事務，並強調城市的偉大，是由市民的夢想共同打造，因而特別選在大學寒假前舉辦培力營，就是希望讓更多青年深入交流，從關心議題到政策實作，讓好點子真正落地，希望大家發揮創意，為台中提供意見，未來將轉化為嶄新的市政治理。
何欣純當場也向青年朋友請益，今天活動大家用「新台中」、「純愛台中」作活動標語，表示每一個「欣」或「純」都可以有無限的發想，希望大家把發想用在台中，給她意見提供創意，未來會闡述政策作為嶄新市政治理，共同打造一個欣欣向榮的台中。
兩天培力營內容，第一節課由中華職棒會長蔡其昌主講「可以不要聊政治嗎？」，接續重量級講師有蔡英文辦公室主任施克和講述幕僚工作實務，下午由陸委會副主委梁文傑談兩岸及國安政策解析，以及民進黨新媒體中心主任阮俊達聊網路社群分享，明天邀請行政院前副發言人謝子涵講地方創生經驗分享，完整的二日課程內容，期待讓年輕朋友有豐富收穫。
何欣純並指出，昨天立法院剛完成「青年基本法」三讀通過，堅信「青年的聲音，決定國家的輪廓！」強調當年輕世代被看見、被支持，他們的創意與動能，就會成為社會前進的強大力量，而台中的未來也需要青年共同參與打造，期許透過這次營隊，讓青年的創意想法轉化為可實踐的城市政策，共同打造欣欣向榮的台中。
