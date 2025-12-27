竹市禮讓高虹安？何志勇提退選條件：民眾黨若禮讓國民黨選總統

快訊

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
國民黨前發言人何志勇日前宣布參選新竹市長，但國民黨昨宣布禮讓現任新竹市長高虹安，何志勇今受訪時重申參選立場不變，同時強調若民眾黨能承諾2028年禮讓國民黨推派總統人選就立刻退選。記者黃羿馨／攝影
國民黨前發言人何志勇日前宣布參選新竹市長，但國民黨昨宣布禮讓現任新竹市長高虹安，何志勇今受訪時重申參選立場不變，同時強調若民眾黨能承諾2028年禮讓國民黨推派總統人選就立刻退選。記者黃羿馨／攝影

國民黨前發言人何志勇日前宣布參選新竹市長，但國民黨昨宣布禮讓現任新竹市長高虹安，何志勇今受訪時重申參選立場不變，同時強調若民眾黨能承諾2028年禮讓國民黨推派總統人選就立刻退選。高則回應說，現在最重要的是努力做好市政。

何志勇今舉辦第4場「城市沙龍」活動，行政院前院長劉兆玄、立法委員翁曉玲、北門鄭氏、竹塹北管藝術團團長鄭德宣與金山面文史工作室負責人吳慶杰皆與會。何志勇會前受訪，針對藍白合作議題表示，政治局勢仍須保持彈性，不論是其他縣市的藍白合作，或是2028年的藍白合作，新竹的立基都相當重要。

何志勇強調，新竹是一個年輕、高知識選民的城市，同時也有300年歷史所累積的老住民，若國民黨能在新竹站穩腳步、取得勝利，對2028年的總統大選將更有機會。

媒體詢問，若最終國民黨仍決定禮讓高虹安，是否會轉而參選新竹市議員，何志勇明確回應，「既然決定選市長了，就不會再走回頭路」；對於媒體提問高虹安是否仍存在司法變數，何志勇表示尊重司法裁判，也認為高虹安「受委屈、很有勇氣」，對新竹市民而言，有更多人願意投入市長選舉，把城市願景提出來，無論是腦力激盪或交流，都是民主政治的真諦。

何志勇坦言，自己未來仍存在許多變數，但會持續努力說服黨中央，希望透過這次在新竹的參選，搭建一個藍白合作的公平、公開機制，不只是為了新竹市，也作為2026年各縣市藍白合作的基礎，更重要的是為2028年藍白合作總統選舉建立制度。

何志勇說，2028年的藍白合作必須建立在公平公開的機制上，讓雙方支持者及中間選民都能心服口服，才能凝聚在野黨的團結，並最大化勝選機會。他也直言，若民眾黨現在能承諾2028年禮讓國民黨推派總統人選，「我何志勇立刻退選」，但在此之前，他希望促成這樣的合作機制。

高虹安今受訪表示，對於2026年競選相關議題，一切尊重各方選擇，也感謝國民黨方面的關心與肯定；她強調，現階段最重要的仍是把市政工作做好，並與新竹市議會、議長及議員攜手合作，以具體市政成績回應支持的市民。

翁曉玲表示，何志勇是她的好同事，今舉辦這樣的活動當然是很樂意來支持他，現在新竹市市長人選不管是哪一位，只要夠優秀、願意出來為市民服務，她都樂觀其成。

何志勇今舉辦第4場「城市沙龍」活動，行政院前院長劉兆玄、立法委員翁曉玲、北門鄭氏、竹塹北管藝術團團長鄭德宣與金山面文史工作室負責人吳慶杰皆與會。記者黃羿馨／攝影
何志勇今舉辦第4場「城市沙龍」活動，行政院前院長劉兆玄、立法委員翁曉玲、北門鄭氏、竹塹北管藝術團團長鄭德宣與金山面文史工作室負責人吳慶杰皆與會。記者黃羿馨／攝影
何志勇今舉辦第4場「城市沙龍」活動，行政院前院長劉兆玄也出席。記者黃羿馨／攝影
何志勇今舉辦第4場「城市沙龍」活動，行政院前院長劉兆玄也出席。記者黃羿馨／攝影

