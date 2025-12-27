何欣純上午合體蔡其昌青年論壇 談藍營姐弟之爭：心無旁騖拚勝選

台中市長選戰腳步漸近，已獲民進黨選對會拍板徵召參選的立委何欣純，今天與蔡其昌一同出席「台中青純力培力營」青年論壇，面對媒體詢問國民黨內部的「姐弟之爭」以及盧秀燕市長頻傳帶領江啟臣跑行程的傳聞，何欣純冷處理「姐弟之爭」，不評論藍營家務事，目前她「心無旁騖、絕無懸念」，將按部就班爭取台中市民認同。

隨著2026年地方大選氣氛日益濃厚，台中市綠營展現團結，正式開啟戰鬥模式，在國民黨人選尚未正式定奪前，何欣純已率先透過合體大咖、深耕青年族群，鞏固基本盤並向中間選民招手，蔡其昌更力挺何欣純接棒，上午在「台中青純力培力營」活動現場，何欣純與蔡其昌互動頻繁，展現出民進黨在台中選戰的高度團結，蔡其昌在受訪時也展現幽默風度，主動請媒體多提問何欣純，並笑稱「她現在是主角」。

何欣純指出，在民主的過程中，因為民主進步黨，已經確定徵召自己來做為台中市長的一個候選人，所以未來會按照自己的既定的選戰的步驟，「心無旁騖、絕無懸念，就是盡量拚，盡量來讓市民能夠心悅誠服」，她並指出，蔡其昌過去在台中的耕耘是重要的基礎，未來她將承接這股力量，帶領民進黨在2026年「進取台中市長」。

針對國民黨台中市長人選，外界關注現任市長盧秀燕是否屬意立法院副院長江啟臣接棒，以及立委楊瓊瓔與江啟臣之間微妙的「姐弟競爭」；何欣純對此態度相當保守，她指出「盧市長跟江副院長、楊委員同屬一個政黨，政黨內部的提名或事務是他們的家務事，我不便評論。」