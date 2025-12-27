國民黨台中市長提名協調啟動 盧秀燕：開大門走大路、有公平機制

國民黨仍未決定由誰出戰2026台中市長選戰，立法院副院長江啟臣和立委楊瓊瓔都已表態，國民黨日前表示已啟動協調。台中市長盧秀燕今天上午赴黨部投票中央委員，被問及如何看待下屆市長提名，她表示國民黨「開大門、走大路」，會用公平公開的機制選出最強候選人。

國民黨今天舉行中央委員選舉，全國共242名候選人，要選出190人，每名黨員可投95票；中央委員平時沒有太多具體職務或權利責任，但卻是參選中央常務委員的資格。台中市黨部推薦22人參選，包含立法委員羅廷瑋、國民黨台中市議會黨團書記長李中等人。

盧秀燕上午9時50分許抵達國民黨台中市黨部，楊瓊瓔與立委黃健豪也陪同投票，江啟臣稍晚在10時20分赴黨部投票。

媒體詢問，這屆中央委員參選人數較往年少，為何市長出門投票？盧秀燕表示，國民黨是重要的政黨，黨的組織與結構也很重要，身為資深黨員，她要善盡自己的職務，選賢與能，希望黨有更好的組織與結構，為國家做更大的服務。

媒體也問，怎麼看黨內已經啟動明年市長選舉的協調作業？盧秀燕先看向身旁的楊瓊瓔說，「我知道妳已經報名了」，又看向另一側的黃健豪，打趣問，「你有要報名嗎？滿30歲了嗎？」黃連聲說，「滿了滿了」，對於是否報名得審慎評估。