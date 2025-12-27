快訊

國民黨台中市長提名協調啟動 盧秀燕：開大門走大路、有公平機制

聯合報／ 記者陳敬丰／台中即時報導
盧秀燕今天上午赴國民黨台中市黨部，投票下屆中央委員。記者黃仲裕／攝影
國民黨仍未決定由誰出戰2026台中市長選戰，立法院副院長江啟臣和立委楊瓊瓔都已表態，國民黨日前表示已啟動協調。台中市長盧秀燕今天上午赴黨部投票中央委員，被問及如何看待下屆市長提名，她表示國民黨「開大門、走大路」，會用公平公開的機制選出最強候選人。

⭐2025總回顧

國民黨今天舉行中央委員選舉，全國共242名候選人，要選出190人，每名黨員可投95票；中央委員平時沒有太多具體職務或權利責任，但卻是參選中央常務委員的資格。台中市黨部推薦22人參選，包含立法委員羅廷瑋、國民黨台中市議會黨團書記長李中等人。

盧秀燕上午9時50分許抵達國民黨台中市黨部，楊瓊瓔與立委黃健豪也陪同投票，江啟臣稍晚在10時20分赴黨部投票。

媒體詢問，這屆中央委員參選人數較往年少，為何市長出門投票？盧秀燕表示，國民黨是重要的政黨，黨的組織與結構也很重要，身為資深黨員，她要善盡自己的職務，選賢與能，希望黨有更好的組織與結構，為國家做更大的服務。

媒體也問，怎麼看黨內已經啟動明年市長選舉的協調作業？盧秀燕先看向身旁的楊瓊瓔說，「我知道妳已經報名了」，又看向另一側的黃健豪，打趣問，「你有要報名嗎？滿30歲了嗎？」黃連聲說，「滿了滿了」，對於是否報名得審慎評估。

盧秀燕說，國民黨是民主政黨，開大門、走大路，選賢與能。她相信黨有公平公開的機制，一定能選出最強、最好的候選人。媒體追問行政院修改兩岸人民關係條例後立委赴陸須報備，以及國民黨主席鄭麗文希望明年赴陸會見中共領導人習近平等問題，盧未回答。

台中市長盧秀燕（中）被問及怎麼看待黨中央啟動明年台中市長提名協調，她表示國民黨開大門走大路，會用公平公開的機制選出最強候選人。記者黃仲裕／攝影
