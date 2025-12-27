聽新聞
0:00 / 0:00
國民黨台中市長提名協調啟動 盧秀燕：開大門走大路、有公平機制
國民黨仍未決定由誰出戰2026台中市長選戰，立法院副院長江啟臣和立委楊瓊瓔都已表態，國民黨日前表示已啟動協調。台中市長盧秀燕今天上午赴黨部投票中央委員，被問及如何看待下屆市長提名，她表示國民黨「開大門、走大路」，會用公平公開的機制選出最強候選人。
⭐2025總回顧
國民黨今天舉行中央委員選舉，全國共242名候選人，要選出190人，每名黨員可投95票；中央委員平時沒有太多具體職務或權利責任，但卻是參選中央常務委員的資格。台中市黨部推薦22人參選，包含立法委員羅廷瑋、國民黨台中市議會黨團書記長李中等人。
盧秀燕上午9時50分許抵達國民黨台中市黨部，楊瓊瓔與立委黃健豪也陪同投票，江啟臣稍晚在10時20分赴黨部投票。
媒體詢問，這屆中央委員參選人數較往年少，為何市長出門投票？盧秀燕表示，國民黨是重要的政黨，黨的組織與結構也很重要，身為資深黨員，她要善盡自己的職務，選賢與能，希望黨有更好的組織與結構，為國家做更大的服務。
媒體也問，怎麼看黨內已經啟動明年市長選舉的協調作業？盧秀燕先看向身旁的楊瓊瓔說，「我知道妳已經報名了」，又看向另一側的黃健豪，打趣問，「你有要報名嗎？滿30歲了嗎？」黃連聲說，「滿了滿了」，對於是否報名得審慎評估。
盧秀燕說，國民黨是民主政黨，開大門、走大路，選賢與能。她相信黨有公平公開的機制，一定能選出最強、最好的候選人。媒體追問行政院修改兩岸人民關係條例後立委赴陸須報備，以及國民黨主席鄭麗文希望明年赴陸會見中共領導人習近平等問題，盧未回答。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言