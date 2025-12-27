不滿竹市禮讓高虹安連民調都省 陳學聖嗆：哪門子的藍白合

國民黨前發言人何志勇日前已表態參選新竹市長，不過國民黨卻已定調禮讓新竹市長高虹安；對比藍營禮讓，民眾黨主席黃國昌則展現參選新北市長的強烈企圖，今舉辦新北願景活動。前立委陳學聖則質疑，黨高層省掉內參民調或有問題，既然國民黨可禮讓高虹安，黃國昌是否應棄選新北市長，反正民調顯示台北市副市長李四川大幅領先。

國民黨副主席兼秘書長李乾龍昨證實，新竹市長選舉提名將會禮讓高虹安，國民黨不推派候選人。相對於國民黨的善意，黃國昌參選新北市長仍動作不斷，今下午於新北舉辦「為新北應援 X Do the Best」活動，提出個人對新北的願景，甚至還對部分藍委發出邀請函。

藍營禮讓對比黃國昌積極爭取，陳學聖就在臉書貼文質疑，國民黨中央宣布新竹市長不辦初選，直接禮讓高虹安，雖知道國民黨正力爭初選提名的何志勇，應很難擊敗高虹安，但黨高層連內參民調都省掉，以後可能會問題叢生。

陳學聖表示，首先，高虹安雖曾是民眾黨，但現是無黨籍，不知國民黨、民眾黨這算哪門子的「藍白合」，藍在哪？白在哪？兩黨高層又誰授權作了這個決定？憑的是什麼？

陳學聖表示，若國民黨可禮讓高虹安，同樣是否可問，黃國昌是否現就應棄選新北市長，反正所有民調都顯現台北市副市長李四川大幅領先，何必再勞民傷財辦國民黨初選？更不用辦二階段藍白選舉，只要兩黨高層說了就算數。這樣黃國昌可以接受嗎？小草又吞的下去嗎？

陳學聖指出，同樣的情況，在宜蘭、嘉義市，都藍白有人要選，藍的更是多人競逐，不知國民黨中央如何面對？要辦初選，還是不辦？若是不辦，怕分裂，好歹也像台南市，作個內參民調，陳以信看了，自行認輸，很有風度轉向全力支持謝龍介，這不是大圓滿嗎？

陳學聖質疑，結果現新竹市，什麼都不辦，直接禮讓「無黨籍」高虹安，再說一次，這算什麽「藍白合」？