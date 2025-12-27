台中五連霸議員陳成添宣布交棒 挺「盧秀燕子弟兵」吳宗學戰北屯

快訊

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
現任台中市議員陳成添（右）力挺年輕世代吳宗學（左）。圖／吳宗學提供
現任台中市議員陳成添（右）力挺年輕世代吳宗學（左）。圖／吳宗學提供

台中市北屯區是藍營市長盧秀燕本命區，下屆市議員選舉，隨著北屯人口增加，可能再添一席，成為7席熱戰區。藍營現任市議員陳成添甫當選台中市地區農會理事長，旋即公開表示將機會留給年輕人發揮，將全力協助被視為「盧秀燕子弟兵」的33歲運動局專員吳宗學接棒。

北屯區市議員6席次為藍營4席、綠營2席，其中藍營黃健豪順利轉戰立委、陳成添當選台中區農會理事長後宣布不尋求連任，空出2席名額，若因人口增加，下屆還可能再添一席，目前現任沈佑蓮、賴順仁爭取連任，有意參選者有吳宗學、工策會前副總幹事顏建程、市黨部發言人許育璿，以及仁和里長張永漢等積極備戰。

陳成添從基層里長起家，當選三屆里長、五屆市議員。在市議員的任內，北屯區人口破30萬大關，積極推動捷運綠線延伸、道路拓寬、增設公園、學校等公共設施，更關心身心障礙、兒童教育、閱讀等。

陳成添說，他擔任民代，深知地方發展需要熱忱與體力，在吳宗學身上看到同樣的服務的熱情，更重要的是吳宗學「懂地方需要」，強調未來將全力協助吳宗學，將他在北屯推動建設經驗，完整傳承下去。

33歲的吳宗學畢業於彰化師範大學研究所。退伍後即投入公共事務，加入當時立委盧秀燕的服務團隊。從實習秘書做起，從了解民眾需求做服務開始到爭取在地重大建設，累積豐富的經驗；運動局服務七年期間，參與國民暨兒童運動中心、台中巨蛋等重大建設，並推動全民運動及運動員獎勵制度。

吳宗學說，這十年來他親眼見證北屯的成長，非常感謝市長盧秀燕一路的提攜，以及陳成添議員的無私傳承。他承諾將秉持務實、專業的精神，成為民意與建設的橋梁，爭取更完善的福利。

議員 盧秀燕

