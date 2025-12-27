快訊

早上還說不排除脫黨參選彰化縣長 邱建富晚上改口相信民調要團結

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
彰化市前市長邱建富質疑民進黨類初選民調結果，揚言「不排除脫黨參選」。不過，他昨晚在臉書改口表示，相信民調結果，要團結向前。圖／取自邱建富臉書
彰化市前市長邱建富質疑民進黨類初選民調結果，揚言「不排除脫黨參選」。不過，他昨晚在臉書改口表示，相信民調結果，要團結向前。圖／取自邱建富臉書

2026彰化縣長選舉，民進黨爭取提名的四名候選人，經「類初選」民調由立委陳素月勝出，經選對會建議執委會徵召。但候選人之一的彰化市前市長邱建富質疑民調結果，還揚言「不排除脫黨參選」。不過，他昨晚在臉書改口表示，相信民調結果，要團結向前。不過，黨內是否彌平類初選裂痕，仍待觀察。

民進黨爭取彰化縣長提名的四名候選人分別是正國會立委黃秀芳、新潮流陳素月及彰化市長林世賢、前市長邱建富，由黨中央以國民黨籍立委謝衣鳯為對象在本月16日進行對比民調，隔天公布民調結果，陳素月獲44.0332%支持度第一、黃秀芳42.6419%居次、邱建富42.0250%、林世賢40.5349%。四人民調全領先謝衣鳯，差距在19.8053%到13.0398。

由於彰化縣非執政縣市，民進黨是採類初選徵召，除了民調外，還有綜合評估，再由黨主席賴清德徵召。民進黨選對會已建議徵召陳素月參選彰化縣長，預期本月31日的中執會通過後，即舉行記者會公布。

對於此一民調結果，黃秀芳與林世賢都表示尊重，團結支持。邱建富卻質疑民調結果，除向中央申請複查外，也質疑選對會所稱的「綜合評估」的標準，認為如果民調是唯一標準，那麼此次民調則在誤差範圍，依照民調作業規定，就必須再做一次民調，選對會更應該向所有彰化鄉親說清楚、講明白。

邱建富到昨天下午以前的主張，到了晚間則有改變。他昨晚在臉書表示，他非輸不起，更不是胡鬧，經過秘書長徐國勇勇解說及全盤了解後，他相信中央黨部民調中心是公平．公正．公開．透明。

邱建富說，他已經12年沒有參選、7年沒有公職，在幾乎沒有任何資源的情況下，民調仍與兩位立委同樣落在3%誤差範圍內，依民調準則等同平手，更重要的是，對上國民黨立委皆呈現領先，這樣結果是許多鄉親給他的鼓勵，也值得被正視。

邱建富否認未接受民調結果，甚至不排除脫黨參選，是為了求得一官半職半。他強調，團結不是口號，而是建立在互信．互助的制度之上，唯有把基礎打穩，才能凝聚最大的力量，將彰化贏回來。

邱建富有志於代表民進黨角逐縣長大位，前兩次先後因民調輸給魏明谷、中央徵召黃秀芳無法如願，這次他說等了12年，不願再讓，但最後民調再以兩個百分點之差落敗，已經連3次夢碎。

彰化市前市長邱建富（左）曾與彰化縣前縣長魏明谷（中）爭取提名失利，爭取下屆縣長提名又敗給立委陳素月（右），深感無奈 。圖／取自邱建富臉書
彰化市前市長邱建富（左）曾與彰化縣前縣長魏明谷（中）爭取提名失利，爭取下屆縣長提名又敗給立委陳素月（右），深感無奈 。圖／取自邱建富臉書

