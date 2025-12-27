聽新聞
0:00 / 0:00

為了藍白合！竹市長選舉 國民黨禮讓高虹安

聯合報／ 記者屈彥辰／台北報導

國民黨昨於中央黨部公布張貼國民黨第廿二屆第一任中央常務委員選舉公告，副主席兼秘書長李乾龍受訪表示，正規畫艱困選區縣市的行動中常會，黨主席鄭麗文將下鄉並親自主持，而新竹市長選舉提名將會禮讓現任新竹市長高虹安，國民黨不推派候選人。

⭐2025總回顧

國民黨昨由李乾龍、副秘書長兼組發會主委李哲華共同張貼第廿二屆第一任中央常務委員選舉公告。中常委選舉將於下周二、三登記，明年一月卅一日進行投票。

對於未來舉辦行動中常會的相關規畫，李乾龍受訪表示，目前仍在規畫中，應該會先到幾個艱困選區，從中、南部先辦，鄭麗文一定會親自主持，希望全台跑透透，由行動中常會先開始，以後也會陸續到各地方辦理宣講會，持續宣揚黨的理念。

李乾龍表示，為藍白合作，新竹市長選舉提名將會禮讓高虹安，國民黨不推派候選人。

此外，國民黨新聘陸委會前副主委張顯耀出任智庫執行長，本還要續任命為副主席，甚至傳將委任張顯耀負責國民黨二○二六年地方大選南部選務操盤。李乾龍說，張顯耀目前只有一項人事命令智庫執行長而已。是否確定不聘張顯耀為副主席？李說，「這是確定的」。

延伸閱讀

政院推全面納管立委、公務員赴陸 鄭麗文批：嚴重違憲

何時訪陸？鄭麗文1原因盼明年上半年 坦言與習近平見面才會去

李乾龍：竹市長選舉藍禮讓高虹安 確定未聘張顯耀任副主席

影／藍公告中常委選舉 李乾龍：規劃艱困選區行動中常會

相關新聞

為了藍白合！竹市長選舉 國民黨禮讓高虹安

國民黨昨於中央黨部公布張貼國民黨第廿二屆第一任中央常務委員選舉公告，副主席兼秘書長李乾龍受訪表示，正規畫艱困選區縣市的行...

國民黨宜蘭縣長人選明首次協調 立委吳宗憲今先宣講造勢

下屆宜蘭縣長選舉國民黨有立委吳宗憲、議長張勝德爭取出線，明天將首次協調。不過吳宗憲仍按既定步調，今天起舉辦一系列「宜蘭走...

民進黨台南市長初選倒數 林俊憲「台南隊」議員站路口全力衝刺

民進黨台南市長初選進入倒數2周的關鍵階段，立委林俊憲「台南隊」議員分頭站路口，全力為林俊憲爭取支持，呼籲接到電話民調要...

影／「提名童子瑋就是要贏」 徐國勇：林右昌時的進步謝國樑整個停滯

基隆信賴之友會今天召開第三次會員大會，民進黨秘書長徐國勇出席表示，下周三將正式宣布提名議長童子瑋參選基隆市長，他批現在的...

綠府城內戰／媒體披露內參民調陳亭妃質疑 民進黨：秉持公平公正

2026民進黨台南市長初選將登場，民進黨立委陳亭妃今天發函通報民進黨中央黨部及中央黨部選舉對策委員會，針對近期特定媒體發...

李乾龍：竹市長選舉藍禮讓高虹安 確定未聘張顯耀任副主席

國民黨今在中央黨部公布張貼國民黨第22屆第1任中央常務委員選舉公告，副主席兼秘書長李乾龍受訪表示，正規畫艱困選區縣市的行...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。