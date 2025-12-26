國民黨宜蘭縣長人選明首次協調 立委吳宗憲今先宣講造勢

快訊

聯合報／ 記者王燕華／宜蘭即時報導
國民黨立委吳宗憲（左）爭取宜蘭縣長選舉黨內提名，今天在宜蘭市五穀廟舉辦宣講活動，作為參選起手式。記者戴永華／攝影
下屆宜蘭縣長選舉國民黨有立委吳宗憲、議長張勝德爭取出線，明天將首次協調。不過吳宗憲仍按既定步調，今天起舉辦一系列「宜蘭走新路」集會宣講，張勝德則訂下周六在冬山舉辦問政懇託會，力爭提名。

⭐2025總回顧

宜蘭縣長之爭相當熱鬧，綠營確定徵召律師林國漳民眾黨由前立委、縣黨部主委陳琬惠披戰袍，藍營兩強相爭，由誰出線？藍白合怎麼談也引起外界關心。

國民黨不分區立委吳宗憲搶先舉辦「宜蘭走新路」集會宣講活動，被視為爭取提名的起手式。首場今天傍晚5時在宜蘭市五穀廟登場，原定助講的黨籍立委謝龍介因在立院表決缺席，透過電話表達支持，前縣長呂國華、縣議員林岳賢、黃浴沂都站台相挺。

吳宗憲表示，自己擔任檢察官20幾年，第一個長官就是法務部前部長陳定南，陳部長對他影響很深，兩人幾次深談，讓他很清楚這輩子就是要走對的路，也要堅持下去，也因此讓他對宜蘭有很深的感情。

由於明天就要舉辦協調會，媒體詢問是否刻意選在今天辦宣講會作為起手式？吳宗憲說，舉辦「宜蘭走新路」是跟地方民眾交換想法，尋求支持，今天確實是首場活動，但活動先安排，才知道27日要協調，他的個性「目標不變、步調一致」，仍按既定步調進行，明天協調會也會親自出席，向黨內同志說明他的想法與堅持。

吳宗憲說，他與張勝德是夥伴，不是競爭對手，兩個人攜手把縣長選舉打好、打贏 。他認為他是最有辦法讓藍白合作的人選，未來如果由他出線代表國民黨參選縣長，也一定會與民眾黨好好合作，「由我出來絕對沒有三腳督的問題」。

國民黨立委吳宗憲（中）爭取宜蘭縣長選舉黨內提名，今天在宜蘭市五穀廟舉辦宣講活動，作為參選起手式。記者戴永華／攝影
國民黨立委吳宗憲（左）爭取宜蘭縣長選舉黨內提名，今天在宜蘭市五穀廟舉辦宣講活動，作為參選起手式，前縣長呂國華（右）相挺。記者戴永華／攝影
國民黨立委吳宗憲（左二）爭取宜蘭縣長選舉黨內提名，今天在宜蘭市五穀廟舉辦宣講活動，前縣長呂國華（左）、縣議員林岳賢（右二）等人出席相挺。記者戴永華／攝影
宜蘭 國民黨不分區立委 藍白合 民眾黨 陳定南 陳琬惠 吳宗憲 林國漳

