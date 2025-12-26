聽新聞
0:00 / 0:00
民進黨台南市長初選倒數 林俊憲「台南隊」議員站路口全力衝刺
民進黨台南市長初選進入倒數2周的關鍵階段，立委林俊憲「台南隊」議員分頭站路口，全力為林俊憲爭取支持，呼籲接到電話民調要堅定支持林俊憲。
⭐2025總回顧
林俊憲表示，初選進入關鍵階段，已有20多名市議員與3名立法委員，與他共同組成「台南隊」，在選戰最重要的時刻並肩作戰、分進合擊，讓中央與地方力量無縫接軌。
他強調自己在「台南隊」的角色，是穩定整個隊伍、讓不同力量共同對齊方向的「台南隊長」，讓台南在面對接下來的挑戰時，能夠以一個團隊的姿態穩健前進，讓每一位市民看見團隊的凝聚與行動力，帶領台南在未來的城市競爭中站穩腳步、走得更遠。
林俊憲表示，走入市場與社區，直接聆聽民意與回應民聲的方式；未來除掃市場外，也將規畫一系列宣傳與基層互動行程，擴大與市民的溝通觸角，讓民眾更清楚看見他的政策主張與團隊實力。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言