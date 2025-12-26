民進黨台南市長初選倒數 林俊憲「台南隊」議員站路口全力衝刺

民進黨台南市長初選進入倒數2周的關鍵階段，立委林俊憲「台南隊」議員分頭站路口，全力為林俊憲爭取支持，呼籲接到電話民調要堅定支持林俊憲。

林俊憲表示，初選進入關鍵階段，已有20多名市議員與3名立法委員，與他共同組成「台南隊」，在選戰最重要的時刻並肩作戰、分進合擊，讓中央與地方力量無縫接軌。

他強調自己在「台南隊」的角色，是穩定整個隊伍、讓不同力量共同對齊方向的「台南隊長」，讓台南在面對接下來的挑戰時，能夠以一個團隊的姿態穩健前進，讓每一位市民看見團隊的凝聚與行動力，帶領台南在未來的城市競爭中站穩腳步、走得更遠。