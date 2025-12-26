影／「提名童子瑋就是要贏」 徐國勇：林右昌時的進步謝國樑整個停滯

基隆信賴之友會今天召開第三次會員大會，民進黨秘書長徐國勇出席表示，下周三將正式宣布提名議長童子瑋參選基隆市長，他批現在的基隆市政有很多被詬病的地方，「林右昌時代的進步，在謝國樑時代整個停滯。」

民進黨秘書長徐國勇說，選對會本周三建議提名童子瑋，在提名上已經跨進非常重要的一步，下周三中執會會宣布，推薦的人選就只有童子瑋，當然他是最棒的人選，年輕有為，認真打拚。

徐國勇表示，大選時他會全國跑透透，從基隆一直到屏東、台東、花蓮都會跑。基隆是他非常熟悉的地方，他是海洋大學的教授，每周都會到基隆對學生上課 ，他的碩士、博士都是在海大念，基隆是他出入幾十年的地方，是他的第二故鄉。

「基隆的策略只有一個字就是要贏，我對童子瑋很有信心。」徐國勇說，童子瑋本身是議長，知道基隆市民關心、需要的是什麼，因為現在的基隆市政有很多被詬病的地方。他當過台北市議員，不理解為何會買二手公車，基隆在林右昌（前市長）時代的進步，在謝國樑時代整個停滯，基隆需要進步。

徐國勇表示，基隆是台灣的門面，很多郵輪在這裡，不只是商業港，可以變成很棒的休閒港口，離台北市又近，娛樂業及觀光業都可以更加進步和發展，但這幾年的停頓，讓他很不捨。

童子瑋說，勤走基層是他們的日常，很感謝年輕朋友對他的認同和支持，他的理念被年輕朋友看到，會爭取更多的市民的支持和不同族群的認同，讓大家看到真的他及政見。

童表示，參選市長都在非常積極準備當中，包括文宣、看板、政見等團隊都會在下周記者會後陸續推出。