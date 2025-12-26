綠府城內戰／媒體披露內參民調陳亭妃質疑 民進黨：秉持公平公正

快訊

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨台南市長初選，上演林俊憲(左)和陳亭妃(右)的「憲妃之爭」。圖／聯合報系資料照片
民進黨台南市長初選，上演林俊憲(左)和陳亭妃(右)的「憲妃之爭」。圖／聯合報系資料照片

2026民進黨台南市長初選將登場，民進黨立委陳亭妃今天發函通報民進黨中央黨部及中央黨部選舉對策委員會，針對近期特定媒體發布來源不明的網路民調及所謂「內參民調」，未依法揭露必要調查資訊，恐涉違反選罷法規定，呼籲黨中央比照中央選舉委員會標準，採取必要作為，維護初選制度的公正與公信。

民進黨回應，中央黨部目前從未針對初選縣市執行及發佈任何內參民調，針對需舉行初選縣市，一切秉持公平、公正、公開原則，依照黨內程序進行相關選務工作，務求初選順利完成，推舉最適合人選，贏得明年選舉。

民進黨表示，因為距離初選將近，特別請相關媒體及民調單位，一切皆依「選罷法」第53條第一項規定：政黨及任何人自選舉公告發布或罷免案成立宣告之日起至投票日10天前所為有關候選人、被罷免人或選舉、罷免民意調查資料之發布，應載明負責調查單位、主持人、辦理時間、抽樣方式、母體數、樣本數、誤差值及經費來源。

