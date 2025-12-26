李乾龍：竹市長選舉藍禮讓高虹安 確定未聘張顯耀任副主席

國民黨今在中央黨部公布張貼國民黨第22屆第1任中央常務委員選舉公告，副主席兼秘書長李乾龍受訪表示，正規畫艱困選區縣市的行動中常會，黨主席鄭麗文將下鄉並親自主持，他也說新竹市長選舉提名將會禮讓現任新竹市長高虹安，國民黨不推派候選人。

國民黨今上午由李乾龍、副秘書長兼組發會主委李哲華共同張貼第22屆第1任中央常務委員選舉公告。中常委選舉將於下周二及周三登記，明年1月31日進行投票。

對於未來舉辦行動中常會的相關規畫，李乾龍受訪表示，目前仍在規畫中，應該會先到幾個艱困選區，從中、南部先辦，鄭麗文一定會親自主持，希望全台跑透透，由行動中常會先開始，以後也會陸續到各地方辦理宣講會，持續宣揚黨的理念。

李乾龍也表示，為藍白合作，新竹市長選舉提名將會禮讓高虹安，國民黨不推派候選人。

此外，國民黨新聘陸委會前副主委張顯耀出任智庫執行長，本還要續任命為副主席，甚至傳將委任張還要負責國民黨2026年南部選務操盤。李乾龍說，張顯耀目前只有一項人事命令，聘張為智庫執行長而已。至於是否確定不聘張為副主席，李乾龍說，「這是確定的」。