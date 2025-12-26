影／感恩餐會被贈槍 謝龍介：象徵鳴槍起跑、強化治安

國民黨台南市黨部退伍軍人委員會舉辦歲末感恩餐會為台南市長參選人謝龍介造勢，國民黨副主席季麟連到場力挺，並致贈一把「玩具手槍」，引來質疑是不是在鼓吹暴力，謝龍介解釋，這是象徵鳴槍起跑、強化治安，希望外界不用太過焦慮。

國民黨24日公布首波2026地方首長選舉提名，其中謝龍介將出戰競選台南市長，退伍軍人歲末感恩餐會上，季麟連拿出一把手槍送給謝龍介，只是最近才剛爆發嚴重治安事件，被外界質疑送槍是否有些敏感。對此謝龍介今天解釋，週三提名後出席軍人退役活動送一把槍，第一是代表鳴槍起跑，第二要打擊黑金跟官商勾結，第三要維護治安守護城市的安全，林委員在初選打得相當火熱，不需要轉移焦點。

謝龍介說，民進黨很害怕，想起現在的官商勾結非常嚴重，也很害怕想起88槍擊案跟台南市的治安非常的敗壞，所以想要來轉移焦點，軍購1.25兆，民進黨不是說每個派出所還要發刺針飛彈嗎？軍購買這麼多，這只是一個鳴槍起跑，沒有其他用意，不用太過焦慮。