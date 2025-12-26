快訊

數字說話了！昨是今非的總統賴清德最沒資格談憲政

張文被查扣物品疑恐怖「燒夷彈」 若附著皮膚將釀嚴重傷害

經典賽／好消息！城島健司表態：軟銀不會反對徐若熙打WBC

影／感恩餐會被贈槍 謝龍介：象徵鳴槍起跑、強化治安

攝影中心／ 記者邱德祥／即時報導
國民黨台南市黨部退伍軍人委員會舉辦歲末感恩餐會為台南市長參選人謝龍介造勢，國民黨副主席季麟連到場力挺，並致贈一把「玩具手槍」，引來質疑是不是在鼓吹暴力，謝龍介（圖）解釋，這是象徵鳴槍起跑、強化治安，希望外界不用太過焦慮。記者邱德祥／攝影
國民黨台南市黨部退伍軍人委員會舉辦歲末感恩餐會為台南市長參選人謝龍介造勢，國民黨副主席季麟連到場力挺，並致贈一把「玩具手槍」，引來質疑是不是在鼓吹暴力，謝龍介（圖）解釋，這是象徵鳴槍起跑、強化治安，希望外界不用太過焦慮。記者邱德祥／攝影

國民黨台南市黨部退伍軍人委員會舉辦歲末感恩餐會為台南市長參選人謝龍介造勢，國民黨副主席季麟連到場力挺，並致贈一把「玩具手槍」，引來質疑是不是在鼓吹暴力，謝龍介解釋，這是象徵鳴槍起跑、強化治安，希望外界不用太過焦慮。

⭐2025總回顧

國民黨24日公布首波2026地方首長選舉提名，其中謝龍介將出戰競選台南市長，退伍軍人歲末感恩餐會上，季麟連拿出一把手槍送給謝龍介，只是最近才剛爆發嚴重治安事件，被外界質疑送槍是否有些敏感。對此謝龍介今天解釋，週三提名後出席軍人退役活動送一把槍，第一是代表鳴槍起跑，第二要打擊黑金跟官商勾結，第三要維護治安守護城市的安全，林委員在初選打得相當火熱，不需要轉移焦點。

謝龍介說，民進黨很害怕，想起現在的官商勾結非常嚴重，也很害怕想起88槍擊案跟台南市的治安非常的敗壞，所以想要來轉移焦點，軍購1.25兆，民進黨不是說每個派出所還要發刺針飛彈嗎？軍購買這麼多，這只是一個鳴槍起跑，沒有其他用意，不用太過焦慮。

謝龍介 退伍軍人

延伸閱讀

藍拚南二都 柯志恩、謝龍介起跑

台南市長初選陳亭妃、林俊憲全力衝刺人氣 引謝龍介談希望的對手

影／「對手是賴清德」 謝龍介拚台南市長：全國最艱困但有信心

影／季麟連贈「手槍」挺謝龍介 盼終結賴清德本命區32年執政

相關新聞

影／感恩餐會被贈槍 謝龍介：象徵鳴槍起跑、強化治安

國民黨台南市黨部退伍軍人委員會舉辦歲末感恩餐會為台南市長參選人謝龍介造勢，國民黨副主席季麟連到場力挺，並致贈一把「玩具手...

綠營彰化提名爭議延燒 邱建富反擊「求官說」

民進黨選對會12月24日拍板，徵召立委陳素月參選2026年彰化縣長，但民調對手之一前彰化市長邱建富仍表達對民調疑慮，直言...

整理包／2026縣市長選舉藍綠白戰將點名 哪些縣市已拍板人選？

2026年九合一選舉戰火逐漸升溫，距離11月28日投票還有一年多，藍綠白各政黨紛紛加緊腳步，展開佈局與提名評估。這場被視為總統大選後首波大型地方選舉的戰役，不僅是對中央執政表現的期中考，也將牽動未來政治板塊的重新洗牌。從地方派系整合、現任首長連任考量，到潛在人選的浮出檯面，各方動態已成為政壇焦點。

民調顯示陳亭妃領先謝龍介38.6個百分點 對外優勢顯著

2026年台南市長選舉逐漸升溫，藍綠布局日益明朗，國民黨方面已確定由立法委員謝龍介出戰，民進黨則仍待黨內初選結果出爐。根...

觀察站／柯志恩揭弊助攻 謝龍介鐵漢拚戰

南二都長期由民進黨執政，下屆市長選舉能否由「綠地」變「藍天」，極具指標意義。國民黨徵召柯志恩及謝龍介二度參戰，柯這次挾著...

藍拚南二都 柯志恩、謝龍介起跑

國民黨前天徵召立委柯志恩、謝龍介分別參選2026高雄、台南市長，柯志恩昨在鳳山新城勝利路成立原住民後援會，誓言贏回勝利，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。