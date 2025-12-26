綠營彰化提名爭議延燒 邱建富反擊「求官說」

快訊

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
民進黨選對會12月24日拍板，徵召立委陳素月參選2026年彰化縣長，但民調對手之一前彰化市長邱建富仍表達對民調疑慮，直言不排除脫黨參選。圖／邱建富提供
民進黨選對會12月24日拍板，徵召立委陳素月參選2026年彰化縣長，但民調對手之一前彰化市長邱建富仍表達對民調疑慮，直言不排除脫黨參選，他今天指出，針對黨內提名程序所引發的爭議，黨中央承諾進行複查，他對於自己連日來自己被指控「求官」感到不滿，他說，站出來發聲，是為了捍衛制度。

對此民進黨彰化縣黨部主委楊富鈞說，彰化為徵召區，目前配合中央的制度與程序走。

民進黨彰化縣長提名採「類初選」模式，立委陳素月、立委黃秀芳、前彰化市長邱建富與現任市長林世賢等參與民調，最後由陳素月勝出。

邱建富指出，這次之所以會有「類初選」機制，是因為不能沒有依據就直接徵召人選；但在協調會議中清楚說明「民調僅供參考，仍須綜合評估」，最終卻演變成「民調成為唯一提名依據」，前後說法明顯矛盾。

邱建富指出，如果民調已經變成提名的唯一標準，那就等同於正式初選，必須完整遵守初選民調規範，包括必須由三家民調公司執行調查，且當數據落在誤差範圍內時，依法就必須進行第二次民調，這是民進黨長期建立的制度，不是可以選擇性適用。

邱建富表示，這段時間因為自己堅持程序與制度，遭到大量網友在臉書留言攻擊、謾罵，甚至被指控「求官」，讓他感到非常難過與不平。他表示，自己站出來發聲，是為了捍衛制度，而不是製造對立；但制度若被模糊、規則若被彈性解釋，受傷的不只是個人，而是整個民進黨的民主信任。

