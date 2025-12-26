聽新聞
交棒江啟臣？盧秀燕「新局啟程」引聯想

聯合報／ 記者陳敬丰／台中報導
立法院副院長江啟臣臉書貼出台中市長盧秀燕就職7周年記者會照片，包含江與「新局啟程」字樣的合影。圖／取自江啟臣臉書
立法院副院長江啟臣臉書貼出台中市長盧秀燕就職7周年記者會照片，包含江與「新局啟程」字樣的合影。圖／取自江啟臣臉書

台中市長2026選戰的藍營人選未定，立法院副院長江啟臣與立委楊瓊瓔的「姐弟之爭」持續延燒；市長盧秀燕前天舉行上任7周年施政記者會，其中一頁簡報寫上「新局啟程」引發聯想。國民黨中央此前表示本周啟動協調，黨部昨指仍在協調中，未被告知具體期程。

盧秀燕的記者會，江啟臣、楊瓊瓔皆出席。盧致詞時表示，明年就是新舊市長交接，也許下任市長就坐在台下，同時點名江、楊；當時盧的簡報正好寫著「新局啟程，為城市未來打下穩固基礎」，「啟程」音近「啟臣」引發議論。

藍營人士指出，盧秀燕對政治議題一向不輕易表態，尤其楊、江姐弟之爭事關重大，盧更不可能明確支持任何一方；但在7周年施政報告如此重要時刻，對高度政治性話題打「擦邊球」，恐怕不是無意為之，很可能是某種政治訊號。

江啟臣昨晚在臉書粉專貼出自己與「新局啟程」的合照，表示「台中邁向旗艦城，前進國際將啟程」，再次強調接棒盧秀燕的堅定信念。楊瓊瓔不甘示弱，在臉書粉專發文回憶過去擔任盧市府副市長的日子，重申希望為台中市民服務的願景。

親江人士認為，盧秀燕近期釋放不少訊號，暗示交棒江啟臣，但以盧的角色，不太可能明確表態，明年想要大勝，黨內整合很重要，不要傷黨內和氣，也給綠營見縫插針的機會。

親楊人士表示，盧秀燕不管做什麼都會被外界放大解讀；楊瓊瓔的優勢本來就不是空戰，而是勤跑基層的地方實力，現在按自己的步調走，積極爭取黨內初選。

國民黨台中市黨部主委蘇柏興表示，市長提名全交黨中央處理，協調成功就徵召，不成功就辦初選；中央已著手協調，但無具體期程。

