快訊

中山站誠品南西店外驚見紙條預告「將殺更多人」 北市警追查中

耶誕節不平靜！捷運北門站傳騷動 1男持雨傘敲車廂車窗、1人摔倒送醫

就想吃丹丹漢堡 李多慧衝「速食南霸天」直問：為什麼台北沒有？

台中下屆市長選舉平安夜開打…何欣純拿江啟臣當對手 未料他跳了出來

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
民進黨台中市長參選人何欣純今天以過耶誕希望「台灣平安」為題，批評國民黨另一有意參選市長的立法院副院長江啟臣未積極為「台」。圖／何欣純提供
民進黨台中市長參選人何欣純今天以過耶誕希望「台灣平安」為題，批評國民黨另一有意參選市長的立法院副院長江啟臣未積極為「台」。圖／何欣純提供

民進黨台中市長參選人何欣純今天以過耶誕希望「台灣平安」為題，批評國民黨另一有意參選市長的立法院副院長江啟臣未積極為「台」，攸關台灣平安的「強化防衛韌性及不對稱戰力特別條例草案」遭藍白陣營四度封殺，連付委審查的機會都沒有。江啟臣今一整天未回應，幕僚說連絡不上。但要參選北屯區市議員的國民黨籍吳宗學卻跳出來回嗆何，說不少民眾觀察何委員過往在國政監督與地方建設的立場，認為她首要考量其實是「黨派利益」，而只監督在野黨的立場令人不解。

⭐2025總回顧

何欣純說，江啟臣擔任立法院副院長執國會牛耳，總以外交專才自居，會晤國際人士常誇言保衛台灣。但是對照國會現況，特別條例連付委審查的機會都沒有，江掛在嘴邊、顧及「美中台」三邊關係，但國民黨在7位立委赴中後，回台又封殺特別條例，外界解讀現階段國民黨只傾向「中」的那邊，江啟臣的發言就更顯諷刺。

她說，立法院出訪，代表國家，一定要站在「台」的這一邊。猶記得今年5月，江副院長與立法院「台美國會議員聯誼會」，抵達美國華府後，據媒體報導在與美國議員會談過程，江啟臣身屬國民黨，在場立委被詢問站在中國、還是台灣這一邊？當時，未有明確答覆。

何欣純說，她跟江啟臣，同樣要競逐台中市長、服務全體台中市民，雖然所屬政黨不同，但在國家安全的議題與層次上，「台」的這邊是她唯一、且首要的考量，國家安全需要足夠的自我防衛能力，「台灣安全、台中更好！」。

吳宗學曾任盧秀燕的助理，目前在市府服務，他說，面對美國軍購多項裝備嚴重延宕交貨，何欣純身為執政黨立委，不見她發揮國會監督職能，要求政府積極交涉，反而對國防缺口視而不見。在經貿議題上，民進黨政府關稅談判不力，致使產業面臨邊緣化危機，何欣純同樣選擇盲目護航，將政黨形象置於國家實質經貿安全之上。

作為台中選出的立委，何欣純在中央卡住台中發展如捷運藍線、中火減煤時，多次選擇站在中央部會立場，而非優先爭取台中市民權益。這種「重黨意、輕民意」的表現，更凸顯黨意優先、台中發展和環保放兩邊的立場。

吳宗學說，國家安全與地方發展不應成為政治口號，何欣純的實際作為證明，每當黨意與人民利益衝突時，她始終選擇服從政黨。期許她回歸立委監督行政院本職，莫讓「黨」成為唯一的考量。

要參選北屯區市議員的國民黨籍吳宗學。圖／吳宗學提供
要參選北屯區市議員的國民黨籍吳宗學。圖／吳宗學提供

何欣純 江啟臣

延伸閱讀

獨／盧秀燕就職七年記者會 江啟臣、楊瓊瓔欲參選台中市長「意圖明顯」

張文隨機攻擊釀多人死傷 何欣純籲中市府：提高見警率安民心

影／回應初選對手楊瓊瓔假設命題 江啟臣：必須請黨中央多費心

楊瓊瓔、江啟臣表態參選台中市長 盧秀燕回應有這兩字之差

相關新聞

台中下屆市長選舉平安夜開打…何欣純拿江啟臣當對手 未料他跳了出來

民進黨台中市長參選人何欣純今天以過耶誕希望「台灣平安」為題，批評國民黨另一有意參選市長的立法院副院長江啟臣未積極為「台」...

新竹縣藍白合？現身藍營陳見賢問政會 民眾黨議員林碩彥：勿過度解讀

宣布參選下屆新竹縣長的國民黨籍現任副縣長陳見賢上午在竹北市農會辦問政座談會，民眾黨籍議員林碩彥也到場，引起地方關注。陳見...

盧秀燕秀7年政績「再上一層樓」呼聲高 綠營何欣純批這3件事

台中市長盧秀燕執政滿7年，市府昨辦施政成果發表會盤點政績，但民進黨下屆市長參選人何欣純卻反抓準此議題猛批盧說，許多市民評...

台南市長初選陳亭妃、林俊憲全力衝刺人氣 引謝龍介談希望的對手

民進黨台南市長初選進入最後衝刺，立委陳亭妃今天公布最新形象影片鄉親篇，強調「走遍每一個角落，了解每一個鄉親的需要」；立委...

不是林靜儀？綠營南投縣長人選有譜 醫師背景露端倪

2026大選，各黨展開布局，民進黨南投縣黨部拍板，鄉鎮市長尋求連任優先，縣議員8個選區提名席次，第二選區增提1席至4席，...

童子瑋：將提更好政見及願景 為基隆市民謀福利

民進黨選對會昨天建議徵召基隆市議會議長童子瑋參選基隆市長。童子瑋今天說，他會在選舉過程中，提出更好的政見和願景，創造良性...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。