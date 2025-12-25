台中下屆市長選舉平安夜開打…何欣純拿江啟臣當對手 未料他跳了出來

民進黨台中市長參選人何欣純今天以過耶誕希望「台灣平安」為題，批評國民黨另一有意參選市長的立法院副院長江啟臣未積極為「台」，攸關台灣平安的「強化防衛韌性及不對稱戰力特別條例草案」遭藍白陣營四度封殺，連付委審查的機會都沒有。江啟臣今一整天未回應，幕僚說連絡不上。但要參選北屯區市議員的國民黨籍吳宗學卻跳出來回嗆何，說不少民眾觀察何委員過往在國政監督與地方建設的立場，認為她首要考量其實是「黨派利益」，而只監督在野黨的立場令人不解。

何欣純說，江啟臣擔任立法院副院長執國會牛耳，總以外交專才自居，會晤國際人士常誇言保衛台灣。但是對照國會現況，特別條例連付委審查的機會都沒有，江掛在嘴邊、顧及「美中台」三邊關係，但國民黨在7位立委赴中後，回台又封殺特別條例，外界解讀現階段國民黨只傾向「中」的那邊，江啟臣的發言就更顯諷刺。

她說，立法院出訪，代表國家，一定要站在「台」的這一邊。猶記得今年5月，江副院長與立法院「台美國會議員聯誼會」，抵達美國華府後，據媒體報導在與美國議員會談過程，江啟臣身屬國民黨，在場立委被詢問站在中國、還是台灣這一邊？當時，未有明確答覆。

何欣純說，她跟江啟臣，同樣要競逐台中市長、服務全體台中市民，雖然所屬政黨不同，但在國家安全的議題與層次上，「台」的這邊是她唯一、且首要的考量，國家安全需要足夠的自我防衛能力，「台灣安全、台中更好！」。

吳宗學曾任盧秀燕的助理，目前在市府服務，他說，面對美國軍購多項裝備嚴重延宕交貨，何欣純身為執政黨立委，不見她發揮國會監督職能，要求政府積極交涉，反而對國防缺口視而不見。在經貿議題上，民進黨政府關稅談判不力，致使產業面臨邊緣化危機，何欣純同樣選擇盲目護航，將政黨形象置於國家實質經貿安全之上。

作為台中選出的立委，何欣純在中央卡住台中發展如捷運藍線、中火減煤時，多次選擇站在中央部會立場，而非優先爭取台中市民權益。這種「重黨意、輕民意」的表現，更凸顯黨意優先、台中發展和環保放兩邊的立場。