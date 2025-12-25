盧秀燕秀7年政績「再上一層樓」呼聲高 綠營何欣純批這3件事

台中市長盧秀燕執政滿7年，市府昨辦施政成果發表會盤點政績，但民進黨下屆市長參選人何欣純卻反抓準此議題猛批盧說，許多市民評價盧市府這7年執政，一言以蔽之「煙火、不安、垃圾山！」。不過，相對於何的說法，藍營一片支持聲，盧秀燕除了有高民調支持度，大家還勸進她「再上一層樓選總統」、「把台中治理經驗帶向全國」。

何欣純說，盧秀燕任期剩下最後一年，明年此時就要卸任，但放煙火式的政策、市民心中的不安全感、一天比一天長高。長胖的垃圾山，「市政無心、市民徬徨」。更有許多市民朋友向她反映，當台中正要轉骨大發展的重要時刻，如果用「沒有功勞，也有苦勞」，論斷盧市府7年的施政成績，就會顯得太過鄉愿，更何況盧市府的最後一年，不知還會不會出現多少「怪奇」的市政問題！？

她說，她身為台中人，很不捨台中淪為非洲豬瘟疫情破口、捷運工程延宕、街頭逞凶圍毆、幼兒受虐、校園霸凌、公車事故、百貨公司爆炸、墜樓事件不斷…。解決種種市政問題，是我的聖誕願望，更是我未來入主市府必須要做的事。

何欣純說，正全力準備接棒台中市政，所有台中市政的好壞得失，未來她都必須概括承受，她也知道市民在「治安、食安、校安、公共安全」都有非常多的期待，會用心全心全力帶領台中向前，希望市民朋友給我更多鼓勵。

不過，盧秀燕在施政成果發表會上說明了自己的多項政績，她競選時提出「市長換人、空氣換新」，PM2.5已從18.9微克降至13.5微克；老人健保補助、公托倍增、校園建設與外語教育等政見逐一兌現，且嚴守財政紀律，市民平均背債從3.67萬元降至2.78萬元。