快訊

中山站誠品南西店外驚見紙條預告「將殺更多人」 北市警追查中

耶誕節不平靜！捷運北門站傳騷動 1男持雨傘敲車廂車窗、1人摔倒送醫

就想吃丹丹漢堡 李多慧衝「速食南霸天」直問：為什麼台北沒有？

盧秀燕秀7年政績「再上一層樓」呼聲高 綠營何欣純批這3件事

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
民進黨下屆市長參選人何欣純批評台中市長盧秀燕說，許多市民評價盧市府這7年執政，一言以蔽之：「煙火、不安、垃圾山！」。圖／何欣純提供
民進黨下屆市長參選人何欣純批評台中市長盧秀燕說，許多市民評價盧市府這7年執政，一言以蔽之：「煙火、不安、垃圾山！」。圖／何欣純提供

台中市長盧秀燕執政滿7年，市府昨辦施政成果發表會盤點政績，但民進黨下屆市長參選人何欣純卻反抓準此議題猛批盧說，許多市民評價盧市府這7年執政，一言以蔽之「煙火、不安、垃圾山！」。不過，相對於何的說法，藍營一片支持聲，盧秀燕除了有高民調支持度，大家還勸進她「再上一層樓選總統」、「把台中治理經驗帶向全國」。

⭐2025總回顧

何欣純說，盧秀燕任期剩下最後一年，明年此時就要卸任，但放煙火式的政策、市民心中的不安全感、一天比一天長高。長胖的垃圾山，「市政無心、市民徬徨」。更有許多市民朋友向她反映，當台中正要轉骨大發展的重要時刻，如果用「沒有功勞，也有苦勞」，論斷盧市府7年的施政成績，就會顯得太過鄉愿，更何況盧市府的最後一年，不知還會不會出現多少「怪奇」的市政問題！？

她說，她身為台中人，很不捨台中淪為非洲豬瘟疫情破口、捷運工程延宕、街頭逞凶圍毆、幼兒受虐、校園霸凌、公車事故、百貨公司爆炸、墜樓事件不斷…。解決種種市政問題，是我的聖誕願望，更是我未來入主市府必須要做的事。

何欣純說，正全力準備接棒台中市政，所有台中市政的好壞得失，未來她都必須概括承受，她也知道市民在「治安、食安、校安、公共安全」都有非常多的期待，會用心全心全力帶領台中向前，希望市民朋友給我更多鼓勵。

不過，盧秀燕在施政成果發表會上說明了自己的多項政績，她競選時提出「市長換人、空氣換新」，PM2.5已從18.9微克降至13.5微克；老人健保補助、公托倍增、校園建設與外語教育等政見逐一兌現，且嚴守財政紀律，市民平均背債從3.67萬元降至2.78萬元。

另外，國民黨台中市議會黨團書記長李中也表示，對照7年前與現在，無論公托倍增、捷運與公車搭乘量、YouBike使用人次，或市民最關心的空氣品質，都明顯進步，市民對台中的蛻變「有感、也有看見」。他認為，盧秀燕卸任後應承擔更大責任，未來進軍中央，把台中治理經驗帶向全國。

台中市長盧秀燕（右）執政7周年，昨天細數7年政績，包含改善空汙、推動建設、減少債務等。本報資料照
台中市長盧秀燕（右）執政7周年，昨天細數7年政績，包含改善空汙、推動建設、減少債務等。本報資料照

盧秀燕 何欣純

延伸閱讀

台中市長藍營姐弟之爭 盧秀燕施政報告露玄機？黨部：仍在協調

獨／盧秀燕就職七年記者會 江啟臣、楊瓊瓔欲參選台中市長「意圖明顯」

盧秀燕執政7周年 藍推「下一步選總統」、綠酸拿民調粉飾太平

台中「溪東圖書館」落成 盧秀燕館內喝咖啡說「真的不想走耶」

相關新聞

台中下屆市長選舉平安夜開打…何欣純拿江啟臣當對手 未料他跳了出來

民進黨台中市長參選人何欣純今天以過耶誕希望「台灣平安」為題，批評國民黨另一有意參選市長的立法院副院長江啟臣未積極為「台」...

新竹縣藍白合？現身藍營陳見賢問政會 民眾黨議員林碩彥：勿過度解讀

宣布參選下屆新竹縣長的國民黨籍現任副縣長陳見賢上午在竹北市農會辦問政座談會，民眾黨籍議員林碩彥也到場，引起地方關注。陳見...

盧秀燕秀7年政績「再上一層樓」呼聲高 綠營何欣純批這3件事

台中市長盧秀燕執政滿7年，市府昨辦施政成果發表會盤點政績，但民進黨下屆市長參選人何欣純卻反抓準此議題猛批盧說，許多市民評...

台南市長初選陳亭妃、林俊憲全力衝刺人氣 引謝龍介談希望的對手

民進黨台南市長初選進入最後衝刺，立委陳亭妃今天公布最新形象影片鄉親篇，強調「走遍每一個角落，了解每一個鄉親的需要」；立委...

不是林靜儀？綠營南投縣長人選有譜 醫師背景露端倪

2026大選，各黨展開布局，民進黨南投縣黨部拍板，鄉鎮市長尋求連任優先，縣議員8個選區提名席次，第二選區增提1席至4席，...

童子瑋：將提更好政見及願景 為基隆市民謀福利

民進黨選對會昨天建議徵召基隆市議會議長童子瑋參選基隆市長。童子瑋今天說，他會在選舉過程中，提出更好的政見和願景，創造良性...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。