新竹縣藍白合？現身藍營陳見賢問政會 民眾黨議員林碩彥：勿過度解讀

聯合報／ 記者胡蓬生／新竹即時報導
宣布參選下屆新竹縣長的國民黨籍現任副縣長陳見賢上午在竹北市農會辦問政座談會，民眾黨議員林碩彥到場，陳見賢競選團隊強調竹縣藍白合踏出關鍵一步。圖／陳見賢競選團隊提供
宣布參選下屆新竹縣長的國民黨籍現任副縣長陳見賢上午在竹北市農會辦問政座談會，民眾黨議員林碩彥到場，陳見賢競選團隊強調竹縣藍白合踏出關鍵一步。圖／陳見賢競選團隊提供

宣布參選下屆新竹縣長的國民黨籍現任副縣長陳見賢上午在竹北市農會辦問政座談會，民眾黨籍議員林碩彥也到場，引起地方關注。陳見賢競選團隊強調，林碩彥是新竹縣唯一民眾黨籍議員，公開表態支持陳見賢，視為新竹縣藍白合的重要指標。但晚間林碩彥在臉書發聲明強調，他近日出席相關活動是基於個人受邀、禮貌性出席，並非代表民眾黨對任何新竹縣長候選人的表態支持。

陳見賢競選團隊指出，苗栗縣長鍾東錦昨天宣布延攬民眾黨前立委賴香伶出任副縣長，引發政壇關注，林碩彥曾任賴香伶新竹辦公室主任，他支持的對象，具有指標意義，林碩彥站出來力挺陳見賢，是經長期觀察與深刻理解後的選擇。

陳見賢表示，感謝林碩彥的公開力挺，新竹縣藍白合已踏出關鍵一步，顯示國民黨與民眾黨在「竹竹苗」區域治理上，正由互動交流邁向務實合作。新竹縣的團結並非建立在排他之上，而是建立在合作之上，藍白合作只是起點，未來也將結合勞動黨、無黨籍及各界公共力量，共同推動地方發展，形成穩定的治理基礎。

2026年將是地方治理與政治信任重新整合的重要關鍵；放眼更長遠的未來，2028年更是攸關國家方向的重要時刻，唯有跨黨派、跨世代攜手合作，才能讓地方治理持續向前，也讓新竹縣在全台發展中扮演更關鍵角色。

目前有意參選下屆新竹縣長的竹縣政壇人士，包括副縣長、國民黨新竹縣黨部主委陳見賢、立委徐欣瑩和林思銘3人都有意爭取黨內提名，競爭的氛圍愈來愈濃。

林碩彥今晚在臉書PO出「正式聲明」，表示近日有部分媒體以「藍白合啟動」、「民眾黨力挺特定新竹縣長人選」等標題報導，造成外界額外解讀，在此向大家說明近日出席相關活動，是基於個人受邀、禮貌性出席，並非代表台灣民眾黨對任何新竹縣長候選人的表態支持，更不涉及任何所謂的「藍白合」或政黨合作安排。

他表明，一直以來都秉持地方公共事務交流與人際互動的分際，對地方人士邀請，若屬非政黨性質、非造勢主軸的場合，基於尊重與情誼出席，本就不應被過度政治解讀，更不該直接等同為政黨立場。同樣，若未來有其他可能參與新竹縣長選舉的政治人物舉辦公開活動、說明地方願景或政策理念，只要是正常公開場合，他都不排除出席聆聽、交流意見，這是民意代表應有的基本態度。

林碩彥強調，他再次重申，優秀的候選人他都支持；但他嚴守政黨分際，不參與任何他黨的黨內競逐操作，如果將單一場合的出席行程，聯想到代表政黨合作，甚至上綱到政黨選舉結盟，實屬過度解讀。他會持續把心力放在議會監督、地方建設與服務縣民上，這才是身為縣議員最重要的責任。

宣布參選下屆新竹縣長的現任副縣長陳見賢上午在竹北市農會辦問政座談會，與鄉親握手致意。圖／陳見賢競選團隊提供
宣布參選下屆新竹縣長的現任副縣長陳見賢上午在竹北市農會辦問政座談會，與鄉親握手致意。圖／陳見賢競選團隊提供
宣布參選下屆新竹縣長的現任副縣長陳見賢上午在竹北市農會辦問政座談會，民眾黨議員林碩彥到場，陳見賢競選團隊強調竹縣藍白合踏出關鍵一步。圖／陳見賢競選團隊提供
宣布參選下屆新竹縣長的現任副縣長陳見賢上午在竹北市農會辦問政座談會，民眾黨議員林碩彥到場，陳見賢競選團隊強調竹縣藍白合踏出關鍵一步。圖／陳見賢競選團隊提供
副縣長陳見賢上午辦問政座談會，民眾黨籍縣議員林碩彥也到場，陳見賢競選團隊強調這是竹縣「藍白合」重要指標及關鍵一步，林碩彥晚間在臉書聲明，盼外界不要額外解讀。圖／取自林碩彥臉書
副縣長陳見賢上午辦問政座談會，民眾黨籍縣議員林碩彥也到場，陳見賢競選團隊強調這是竹縣「藍白合」重要指標及關鍵一步，林碩彥晚間在臉書聲明，盼外界不要額外解讀。圖／取自林碩彥臉書

新竹 藍白合 林碩彥

