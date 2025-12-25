台南市長初選陳亭妃、林俊憲全力衝刺人氣 引謝龍介談希望的對手

民進黨台南市長初選進入最後衝刺，立委陳亭妃今天公布最新形象影片鄉親篇，強調「走遍每一個角落，了解每一個鄉親的需要」；立委林俊憲行程滿檔，從上午市場掃街、下午親子同樂活動到晚間國片電影包場，強調走進市民生活，以親和力穩定累積高人氣。

國民黨確定徵召立委謝龍介再次參選台南市長，今天被問到希望迎戰的對手是林俊憲或陳亭妃？謝龍介說，他最近跑攤遇到林俊憲，感受到林的聲勢有扶搖直上、後來居上的情勢，但也強調，針對林俊憲稱不乏藍營公職人員輔選陳亭妃，這不全然是事實，他也已經正式告知所有黨公職人員絕對不要介入民進黨初選。

陳亭妃今天公布的影片畫面，只見她走進魚塭、產業現場、街道巷弄與城市日常，展現她長期深耕地方、以行動傾聽民意的政治態度。

陳亭妃表示，政治不該只存在在辦公室或舞台上，而是要走進鄉親的生活現場。不論是農漁民的生計、城市居民的通勤與生活，或是產業第一線的實際困難，都必須親眼看、親耳聽，政策才不會離地。這支影片，正是她長期以來工作方式的縮影。

她指出，台南幅員遼闊，城鄉樣貌多元，需求不可能用單一角度理解，唯有一步一腳印，走遍每一個角落，才能真正掌握每一個鄉親的需要。這樣的累積，才是未來城市治理最重要的基礎。

林俊憲上午前往中西區鴨母寮市場掃街拜票，由市議員周嘉韋、沈震東陪同，沿途向攤商與市民親切問候，林俊憲在市場中傾聽攤商對市政的意見，強調市政工作必須從市場、從市民最真實的日常生活出發，傾聽民意。

下午，林俊憲與市議員黃麗招在安南區共同合辦親子同樂活動，安排魔術泡泡秀等親子互動表演，吸引許多家長攜帶孩子踴躍參與。晚間，林俊憲再出席國片大濛電影包場活動，與支持者一同觀影交流。

林俊憲指出，無論是市場掃街、親子活動或到電影院欣賞國片，都是市民生活的一部分。未來也將持續走入不同場域，廣納各界聲音，提出貼近民眾需求的市政藍圖，用行動回應市民期待